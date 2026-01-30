Quién es el principal sospechoso por la muerte de Narela Barreto, según las amigas de la joven argentina

Narela Barreto desapareció el pasado 23 de enero y este jueves, fue hallada sin vida. De quién sospechan la prima y las amigas de la joven.

La causa que investiga la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el pasado 23 de enero y que este jueves fue hallada sin vida en Los Ángeles, continúa avanzado. Las amigas de la joven apuntaron contra un chico colombiano.

Quién es el principal sospechoso Violeta, prima de Narela, y dos amigas de la joven, revelaron que Narela “iba y venía” con un muchacho colombiano. En cuanto a esto, una de sus amigas indicó que Narela mantenía desde hace tiempo una “relación inestable” con el sospechoso.

“Narela era discreta pero algo comentó y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados”, señaló Violeta, en diálogo con Clarín. Y agregó: “Se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre”. Según mencionó, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano.

argentina muerta EEUU Violeta Barreto - Facebook Por otro lado, Santiago, hermano de la víctima, aseguró que no estaba al tanto de dicha relación. “A mí no me dijo nada, no me contaba de esas cosas. Nosotros sabíamos de todos los amigos pero no de un posible noviazgo”, expresó.