Cuánto tiempo podría tardar la extradición de Pequeño J, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

Aunque Perú ya autorizó su extradición, la llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano se demorará varios meses.

MDZ Policiales

Tony Valverde, el nombre de Pequeño J, fue capturado mientras se escondía en un camión en Perú.

Tony Valverde, el nombre de "Pequeño J", fue capturado mientras se escondía en un camión en Perú.

Ministerio de Seguridad de Argentina

La llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, quien se encuentra acusado por el triple crimen de Florencio Varela, no será inmediata y tardará varios meses, pese a que las autoridades de Perú ya dieron el permiso para su derivación al país para que sea juzgado.

El pasado 30 de enero la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas de Perú autorizó a que Pequeño J sea extraditado a la Argentina en la causa en la que se investiga los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La aprobación es por la presunta comisión del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

La extradición de Pequeño J al país recién se podrá concretar dentro de uno o dos meses, debido a que el juez federal, Jorge Rodríguez, solicitó que el acusado sea extraditado por el máximo de los delitos, entre ellos narcotráfico y hasta trata de personas.

"Hay un montón de líneas investigadas que se abren en este caso", señalaron, motivo por el cual, si a Valverde lo extraditan por homicidio, queda limitado a que solo lo indaguen por ese delito, lo que provocaría que "se anule todo lo obtenido en su contra".

"No es una vuelta a cero de la extradición, si no que solo va a tardar un poco más su llegada con el objetivo de que el juez amplíe la acusación", detallaron.

