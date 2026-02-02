Cuánto tiempo podría tardar la extradición de Pequeño J, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

Aunque Perú ya autorizó su extradición, la llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano se demorará varios meses.

Tony Valverde, el nombre de "Pequeño J", fue capturado mientras se escondía en un camión en Perú.

La llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, quien se encuentra acusado por el triple crimen de Florencio Varela, no será inmediata y tardará varios meses, pese a que las autoridades de Perú ya dieron el permiso para su derivación al país para que sea juzgado.

El pasado 30 de enero la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas de Perú autorizó a que Pequeño J sea extraditado a la Argentina en la causa en la que se investiga los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La aprobación es por la presunta comisión del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

La extradición de Pequeño J al país recién se podrá concretar dentro de uno o dos meses, debido a que el juez federal, Jorge Rodríguez, solicitó que el acusado sea extraditado por el máximo de los delitos, entre ellos narcotráfico y hasta trata de personas.

"Hay un montón de líneas investigadas que se abren en este caso", señalaron, motivo por el cual, si a Valverde lo extraditan por homicidio, queda limitado a que solo lo indaguen por ese delito, lo que provocaría que "se anule todo lo obtenido en su contra".