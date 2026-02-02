Se conoció la nueva denuncia que hizo Nahir Galarza desde la cárcel

A más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado de dos disparos por su novia Nahir Galarza en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, desde el entorno de la condenada denunciaron la existencia de perfiles falsos en redes sociales que difunden sus fotos modificadas con IA .

Cabe destacar que Nahir fue condenada a prisión perpetua (la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina) y se encuentra alojada en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná.

Desde el entorno de la asesina detallaron que varias cuentas falsas utilizan su nombre y su imagen sin autorización, con fotografías modificadas con Inteligencia Artificial. A su vez, pidieron a los seguidores de la joven de 27 años que no transfieran dinero a ningún alias.

Todo comenzó, a partir de la viralización de una imágen en la que se la ve a Galarza posando con un Iphone. La publicación está acompañada por la frase: “Gracias a todos por el esfuerzo”. Si bien muchas personas creyeron que la foto era real, desde el entorno de la detenida aclararon que se trató de un “meme”.

Además, algunas cuentas falsas cuentan con contenido provocativo y hasta invitan a entablar una relación con la joven. “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, dice la presentación de una cuenta en Instagram.

La Corte Suprema confirmó la condena a cadena perpetua de Nahir Galarza por el crimen de su novio. Foto: Gentileza

La última vez que la condenada a prisión perpetua había utilizado sus redes sociales fue en septiembre de 2019. En aquella ocasión, la joven había publicado fotos con sus compañeras de celda, pero fue descubierta.

El año pasado, Nahir Galarza había solicitado tener su celular propio. Sin embargo, la Justicia rechazó su pedido, ya que las internas de la prisión entrerriana no tienen acceso a teléfonos.

Cómo pasa sus días en la cárcel

Nahir se encuentra cumpliendo con su condena en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, Entre Ríos, la única cárcel para mujeres de la provincia.

La defensa de Nahir Galarza pidió a la Corte Suprema que se anule la condena perpetua

Allí, estudia la carrera de Psicología Social y participa en el taller de costura de la prisión. A su vez, asiste a clases de yoga y concurre a la Iglesia dentro del establecimiento penitenciario.

Según trascendió, mantiene una relación sentimental con un interno de apellido Ayala, quien cumple condena en la Unidad de Varones N°1 de Paraná. La joven podrá salir de la cárcel recién en 2052 cuando tenga 53 años.