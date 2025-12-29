A 8 años del crimen de Fernando Pastorizzo, así pasa Nahir Galarza sus días en prisión

El 29 de diciembre de 2017, Nahir Galarza, cuando tenía tan solo 19 años, mató a su novio de dos balazos por la espalda. Podrá salir de la cárcel en 2052.

Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a perpetua en el país.

Este lunes se cumplen ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado de dos disparos por su novia Nahir Galarza en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. La joven se encuentra cumpliendo prisión perpetua.

El 29 de diciembre de 2017, la joven de 19 años mató a su novio de dos balazos por la espalda en la calle General Paz, entre Pueyrredón y Artigas. Allí encontraron el cuerpo del joven junto a su motocicleta.

El 3 de julio de 2018, Nahir fue hallada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y se descartó que el damnificado haya ejercido violencia contra la implicada. Se trata de la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina.

Así pasa Nahir Galarza sus días en la cárcel Nahir se encuentra cumpliendo con su condena en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, Entre Ríos, la única cárcel para mujeres de la provincia.

La Corte Suprema confirmó la condena a cadena perpetua de Nahir Galarza por el crimen de su novio. Foto: Gentileza Nahir mantiene una relación sentimental con un interno. Allí, estudia la carrera de Psicología Social y participa en el taller de costura de la prisión. A su vez, asiste a clases de yoga y concurre a la Iglesia dentro del establecimiento penitenciario.