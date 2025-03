Así luce hoy Nahir Galarza, a ocho años de ser condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo

Ocho años después de haber sido condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza reapareció públicamente en una entrevista exclusiva con Canal 9 Litoral. Desde la Unidad Penal N.º 6 de Paraná, la joven habló sobre su vida actual, su transformación dentro de la cárcel y su vínculo con la religión. También adelantó que pedirá una reducción de su pena.

A sus 26 años, Nahir Galarza asegura que ha cambiado. En su reciente aparición, se mostró con un estilo más discreto, algo que atribuye a su acercamiento con la fe católica. "Siempre fui católica, pero no practicante. Al principio, acá fui un desastre, pero me invitaron a la Iglesia y encontré un ambiente que me da tranquilidad", contó. Aunque reconoce que no se considera una persona muy creyente, sostiene que la espiritualidad le ha permitido sanar y reflexionar sobre su pasado.

Nahir Galarza reapareció en una entrevista con Canal 9 Litoral. Fuente: Canal 9 Litoral.

Más allá de la religión, su rutina dentro de la prisión está marcada por el estudio y el trabajo. Según relató, ha dedicado parte de su tiempo a aprender diferentes idiomas y también ha incursionado en la Psicología Social. Además, trabaja todas las mañanas en el área de bordado del Servicio Penitenciario, cumpliendo un horario de 8 a 12.

En la entrevista, también volvió a referirse al caso que la llevó a prisión, insistiendo en que hubo "morbo" en torno a su historia y reafirmando que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja. Aunque no profundizó en detalles, dejó entrever que su defensa podría insistir en este argumento para solicitar una revisión de su condena.

Nahir Galarza asegura que el tiempo en prisión le ha servido para hacer introspección y reencontrarse con nuevas facetas de su personalidad. Mientras cumple su sentencia, se enfoca en actividades que le permiten mantener la mente ocupada y proyectar un futuro diferente.

Así luce a sus 26 años Nahir Galarza. Fuente: Canal 9 Litoral.

Con esta reaparición pública, la historia de Nahir Galarza vuelve a estar en el centro de la atención. A la espera de novedades sobre su situación legal, su testimonio refleja los cambios que ha experimentado tras ocho años tras las rejas.