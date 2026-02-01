Locura en Salta: detuvieron a "Pepita, la pistolera" tras un tiroteo entre bandas narco

Una mujer de 22 años conocida como “Pepita, la pistolera” fue detenida en Salta luego de protagonizar un violento enfrentamiento armado entre bandas narco.

Un violento episodio vinculado a bandas narco generó conmoción en la provincia de Salta, luego de que una mujer de 22 años, apodada “Pepita, la pistolera”, fuera detenida tras un tiroteo ocurrido en el sur de la ciudad durante el fin de semana.

Así fue el tiroteo entre las bandas narco salta X Según informaron medios locales, la investigación se inició durante la madrugada del jueves, cuando efectivos de la Dirección General de Investigaciones llevaron adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios del barrio San Antonio con el objetivo de localizar a la sospechosa.

El día previo al operativo, la mujer había sido filmada por cámaras de seguridad en plena vía pública mientras discutía con un grupo de personas. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo la joven extrae un arma de fuego de la cintura y comienza a apuntar, en un contexto de extrema tensión.

Incluso, en el video puede verse el momento en el que la sospechosa recibe un disparo y realiza un salto para evitar ser alcanzada por la bala, lo que da cuenta de la violencia del enfrentamiento. Vecinos de la zona aseguraron que este tipo de conflictos entre bandas rivales son frecuentes en el barrio.

Tras la difusión de las imágenes, la Justicia inició una causa por abuso de armas y ordenó la detención de la mujer. El procedimiento se concretó mediante un importante operativo policial, con la colaboración de personal de Infantería y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOAR), según informó el medio local De Frente Salta.