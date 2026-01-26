Cayó el "depredador de la ballesta": de qué se lo acusa y qué le incautaron

Efectivos de la Policía de Salta capturó a un individuo que utilizaba una ballesta con reel para capturar peces.

El operativo tuvo lugar en el acceso al dique El Tunal.

La Policía de Salta capturó a un individuo que utilizaba una ballesta con reel para capturar peces de todos los tamaños y especies. Los agentes incautaron una gran cantidad de peces ya faenados que el sujeto tenía en su poder.

El operativo ocurrió el domingo por la noche, en el acceso al dique El Tunal. Allí, Personal de la División Lacustre y Fluvial fiscalizaron una camioneta y se encontraron con una camioneta que transportaba pescados.

Según trascendió, el implicado no contaba con los carnets habilitantes, por lo que los agentes procedieron con el secuestro de la ballesta y de los peces.