Secuestran lanchas sin medidas de seguridad en El Nihuil y aplican multas millonarias

Un operativo de rutina terminó con el secuestro de dos lanchas alquiladas y sanciones económicas que superaron los 15 millones de pesos.

Las embarcaciones no contaban con elementos de seguridad y transportaban más personas de las permitidas.

Personal de la Dirección de Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, realizó un procedimiento de control en el lago de El Nihuil que culminó con el secuestro de dos lanchas, el decomiso de la pesca y la incautación de cañas. Las embarcaciones, que eran alquiladas, se encontraban en mal estado y no cumplían con los requisitos básicos de seguridad para la navegación.

Según se informó, los botes pertenecen a una persona que los ofrece en alquiler en la zona. Aunque cada uno tenía capacidad para cuatro personas, en uno viajaban cinco ocupantes y en el otro seis, entre ellos dos niños, lo que agravó la infracción.

El coordinador del departamento de Náutica, Hugo Di Rocco, explicó: “No se les había entregado chaleco salvavidas, las embarcaciones perdían nafta y los pisos de las mismas estaban en muy mal estado.”

Multas millonarias y decomiso de pesca Además, el funcionario detalló: "No tenían licencias para navegar ni para pescar y se les incautaron las piezas pescadas en el interior del lago porque excedían la cantidad permitida. También secuestraron las cañas de pescar."

Como resultado del operativo, se labraron las actas correspondientes por las percas decomisadas y por las condiciones irregulares de las embarcaciones. Las multas aplicadas superaron los $400.000 en uno de los casos y alcanzaron los $15.000.000 en el otro.