Las amenazas de una chilena a un empresario mendocino en sus vacaciones

Nacho Castro, empresario y experiodista mendocino, denunció por sus redes haber sido amenazado por el alquiler de una cochera en Chile.

El empresario y experiodista Ignacio "Nacho" Castro denunció a través de sus redes sociales un tenso conflicto vivido en Chile. Según su relato, la propietaria de una cochera que él ya había pagado y reservado le exigió desalojar el lugar antes de tiempo mediante amenazas.

En un video subido a sus redes, el mendocino mostró cómo, ante su negativa de abandonar la cochera, la mujer, identificada como "Ana María", lanzó una fuerte amenaza grabada en audio: "Voy a llamar a mi marido y a mi primo... mis primos son demasiado agresivos".

Además de la intimidación, la mujer se negó a reembolsar el total del dinero. El caso se volvió viral, despertando el repudio de los usuarios por la agresividad de la propietaria.

chile nacho castro Más detalles y cómo terminó la historia en Chile Junto a este video, Castro escribió: "La historia completa es que alquilo una cochera en el edificio donde estaba parando, me habían advertido que vehículos como el mío salían más que las empanadas de camarón queso de Los Roldán", relató.

El testimonio continuó indicando que "el conserje me gestiona una con Ana María, quien luego me escribe para coordinar. Pagué toda la estadía y me quedé tranquilo. Una noche me manda un audio avisando que tenía que dejar el estacionamiento. Le dije que no me parecía, horas después insistió. Le dije que me parecía cualquiera, que me devuelva la guita o me deje el estacionamiento. Luego vino esa amenaza".