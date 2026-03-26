La muestra que cuenta la historia del deporte mendocino vuelve a latir en la Nave Cultural

Cada año, el deporte mendocino encuentra un punto de encuentro donde deja de ser competencia para convertirse en identidad. La Feria del Deporte, organizada por la Confederación Mendocina de Deportes (COMEDE), no es solo un evento: es una muestra viva de la historia, el presente y el futuro de las disciplinas que le dan forma al deporte provincial.

Este 2026, ese recorrido volverá a abrir sus puertas el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el espacio “La Báscula” de la Nave Cultural , de 09:00 a 16:00, con una edición que busca algo más profundo que exhibir logros: consolidar una nueva etapa en la construcción del deporte federado.

Porque si algo distingue a esta muestra a lo largo de los años, es su capacidad de reunir en un mismo lugar a generaciones enteras. Dirigentes que construyeron los cimientos, deportistas que dejaron su huella y jóvenes que empiezan a escribir su propia historia. Todos conviven en un mismo espacio donde cada disciplina cuenta su propio camino.

El sábado: pensar el deporte que viene

La jornada del sábado sumará un capítulo clave en esta evolución. Desde las 17:00, la Nave Cultural será escenario de un conversatorio que refleja cómo ha cambiado la mirada sobre el deporte: ya no alcanza solo con competir, ahora también hay que comprender, cuidar y gestionar.

El derecho deportivo, la psicología, la salud cardiovascular y la organización institucional serán parte de un debate que muestra cómo el deporte mendocino empieza a pensarse desde una mirada integral, más profesional y adaptada a los nuevos tiempos.

En ese mismo marco, COMEDE presentará su nueva aplicación institucional, una herramienta que simboliza este cambio de era: la digitalización como puente entre federaciones, deportistas y oportunidades.

La jornada tendrá su momento más emotivo con los Premios Llama Deportiva, una ceremonia que año tras año se transforma en memoria colectiva. Allí no solo se reconocen rendimientos, sino trayectorias, esfuerzos silenciosos y sueños cumplidos.

Y como todo gran encuentro, el cierre también tendrá su celebración: un sorteo especial que premiará a los asistentes con un viaje a Bariloche, sumando un guiño festivo a una jornada cargada de emociones.

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El domingo: el deporte en movimiento

Si el sábado invita a reflexionar, el domingo devuelve al deporte a su esencia: el movimiento.

Las federaciones tomarán protagonismo con exhibiciones en vivo, transformando la muestra en un escenario dinámico donde el público podrá ver, sentir y entender cada disciplina desde adentro. No hay mejor manera de contar la historia del deporte que viéndolo en acción.

Stands, demostraciones y sorteos durante toda la jornada completarán un cierre pensado para acercar el deporte a la comunidad, ese mismo público que lo sostiene y lo hace crecer.

Una muestra que trasciende el evento

Lejos de ser una simple feria, la propuesta de COMEDE vuelve a instalar algo más profundo: la necesidad de construir un deporte con identidad, con bases sólidas y con una mirada hacia el futuro.

Porque en cada stand, en cada charla y en cada reconocimiento, hay algo más que una disciplina. Hay historias. Hay esfuerzo. Hay comunidad.

Y, sobre todo, hay una certeza: el deporte mendocino sigue escribiendo su historia. Y esta muestra es, una vez más, el lugar donde todas esas páginas se encuentran.