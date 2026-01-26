Murió atragantado: un nene de 2 años cenaba en familia, se ahogó con la comida y perdió la vida

Un nene de 2 años murió atragantado durante una cena familiar en Tolosa. Fue llevado en brazos al hospital Gutiérrez, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El nene fue llevado en brazos por su mamá hasta el hospital donde se confirmó su deceso.

Este fin de semana se dio una verdadera tragedia en La Plata, en la localidad de Tolosa. Allí, Liam Mahún, un nene de 2 años, murió atragantado con la comida cuando se encontraba en una cena familiar. Si bien el hecho ocurrió este sábado, la noticia sobre el fallecimiento del pequeño trascendió en las últimas horas.

Todo ocurrió en la casa de la familia del pequeño, ubicada en 521, entre 116 y 117, cerca de las 21 horas del sábado. Según explicó la madre del menor, se encontraban cenando cuando notó que su hijo no podía respirar correctamente.

Desesperada, la mujer llevó en brazos a su hijo hasta el hospital Gutiérrez. Al llegar, el médico presente le realizó maniobras de reanimación a Liam, pero no lograron reanimarlo, confirmando su deceso.

La despedida de la familia del nene "Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejás un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón", escribió un familiar.