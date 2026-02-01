Tragedia en el rugby argentino: murió el histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

El rugby argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de Juan Elmo “Mito” Moyano , histórico médico del plantel de Los Pumas , quien falleció este jueves en Punta del Este luego de ser atropellado por un automóvil conducido por un joven de 22 años que dio positivo en el test de alcoholemia.

El trágico episodio ocurrió poco antes de las 11 de la mañana, cuando Moyano caminaba por la rambla de la Playa Mansa . Según registros de una cámara de seguridad a los que accedió el periodista uruguayo Marcelo Umpierrez, el vehículo circulaba fuera de control, subió a la vereda y embistió brutalmente a la víctima, que quedó atrapada debajo del rodado.

Gravemente herido, Moyano fue trasladado por personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II a un sanatorio de Maldonado. Desde el centro de salud informaron que presentaba fractura de cadera, fractura de brazo izquierdo y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento . Horas después, falleció como consecuencia de las lesiones.

De acuerdo con el parte oficial de la Jefatura de Policía de Maldonado , el siniestro vial ocurrió en la rambla Claudio Williman y la calle Capricornio . El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro , de 22 años, sin antecedentes penales. El test de alcoholemia arrojó 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre , superando ampliamente el límite permitido.

En la causa interviene la jueza penal de turno Sylvana Karina García Noroya , quien formalizó la imputación del joven como presunto autor de homicidio culposo . Entre las medidas cautelares dispuestas se encuentran la fijación de domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y la prohibición de conducir vehículos motorizados por 120 días , según informó el diario uruguayo El País.

Dolor y homenajes en el rugby argentino

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del rugby. Desde la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) expresaron sus condolencias a través de un comunicado oficial:

“El Consejo Directivo de la institución expresa sus condolencias por el fallecimiento de Juan Elmo ‘Mito’ Moyano, referente e incansable colaborador de Deportiva Francesa, que ocupó diferentes posiciones en la URBA. Acompañamos a su familia, a sus amigos y al club en este momento de profunda tristeza”.

También la Agrupación Veteran Rugbiers despidió al histórico médico con un mensaje cargado de emoción: “Despedimos con profundo pesar al entrañable Mito, gran dirigente y entusiasta colaborador de esta institución, acompañando a su familia en este triste momento”.

Juan Elmo “Mito” Moyano dejó una huella imborrable en el rugby argentino, tanto por su labor profesional junto a Los Pumas como por su compromiso humano y dirigencial, cualidades que hoy son recordadas con dolor y respeto por toda la comunidad deportiva.