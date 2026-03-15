Un resultado que no se ve todos los días: la goleada de la que habla todo el rugby mendocino

En el rugby de Cuyo hay partidos que suelen ser sinónimo de paridad. Duelo de estilos, compart

En el rugby de Cuyo hay partidos que suelen ser sinónimo de paridad. Duelo de estilos, historia compartida y marcadores ajustados.

Por eso lo que ocurrió entre Los Tordos Rugby Club y Marista Rugby Club en la segunda fecha del Torneo Provincial sorprendió incluso a los más experimentados del ambiente: un 51 a 0 que rompió cualquier lógica reciente entre dos de los clubes más poderosos de la región.

Durante los últimos años, estos equipos han protagonizado finales y partidos decisivos del rugby cuyano, generalmente con diferencias mínimas. Basta recordar que en competencias regionales recientes se han definido títulos con marcadores muy ajustados, lo que refleja la histórica paridad entre ambos clubes.

Un clásico desvirtuado por la goleada

Sin embargo, esta vez la historia fue distinta. Una diferencia inusual entre gigantes

En La Carrodilla, Los Tordos mostró una contundencia poco habitual para un clásico de este nivel. Los Azulgranas dominaron el encuentro de principio a fin y terminaron imponiéndose con una diferencia que superó los 50 puntos, algo prácticamente inédito cuando se enfrentan dos equipos que suelen pelear campeonatos.

Para dimensionar lo ocurrido basta observar el contexto: Marista venía de consagrarse campeón del Torneo del Interior A 2025, uno de los títulos más importantes en la historia del club mendocino.

Y aun así, el partido se resolvió con una brecha que sorprendió a todos.

El contexto del partido

El encuentro tenía además un condimento especial. Ambos clubes celebraban 65 años de historia, por lo que incluso intercambiaron camisetas retro en la previa como gesto simbólico. Pero lo que debía ser una jornada de celebración terminó convirtiéndose en una exhibición contundente de Los Tordos.

Marista, además, afrontó el partido con varias ausencias de jugadores titulares, un factor que también influyó en el desarrollo del juego. Los Tordos supieron aprovechar ese contexto y golpearon con una eficacia que terminó ampliando el marcador hasta una diferencia inesperada.

Cuando el clásico deja de ser clásico

En el rugby mendocino hay partidos que se juegan dos veces: en la cancha y en la memoria colectiva. Y este seguramente quedará registrado como uno de los más llamativos.

No porque Los Tordos haya ganado —algo que forma parte de la rivalidad histórica— sino por cómo ganó.

Una diferencia de medio centenar de puntos entre dos protagonistas habituales de finales no es un dato más en el rugby cuyano. Es, sencillamente, un resultado que no suele verse cuando chocan dos de los pesos pesados de la región.

Y justamente por eso, más allá de la tabla y del torneo, este 51 a 0 ya quedó marcado como uno de los resultados más impactantes de los últimos años en el rugby mendocino.

Captura de pantalla 2026-03-15 182840 Los Tordos festejó su victoria en las redes.

Los demas resultado del torneo

La segunda fecha del Torneo Provincial de rugby dejó un dato que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca la competencia: las diferencias en el marcador fueron inusualmente amplias.



En varios partidos se registraron goleadas contundentes, como el 51-0 de Los Tordos sobre Marista, el 87-0 de CPBM ante Rivadavia y el 50-27 de Peumayén frente a Tacurú. Resultados de este calibre no suelen ser frecuentes cuando se trata de equipos con tradición competitiva dentro del rugby cuyano, por lo que la jornada abrió inevitablemente el debate sobre el nivel de paridad del torneo en este arranque de temporada.



Entre rendimientos muy sólidos y planteles todavía en proceso de armado, la fecha dejó la sensación de que el campeonato empieza a marcar primeras diferencias claras entre candidatos y equipos en formación.