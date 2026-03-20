Podría quedar sin efecto la imputación a las jugadoras del Club Alemán por un pedido de nulidad

La causa que investiga a jugadoras de hockey del Club Alemán sumó un nuevo capítulo tras el último dictamen fiscal que definió la calificación del hecho. Aunque desde la querella se interpretó como un paso hacia la imputación, desde la defensa buscan frenar ese avance y cambiar el rumbo del expediente.

El dictamen firmado por el fiscal jefe estableció que los hechos deben ser encuadrados como abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas . Sin embargo, la defensa remarca que ese documento no implica una imputación directa, sino una definición jurídica que aún debe ser aplicada por el fiscal de la causa.

En ese contexto, los abogados de las jugadoras presentaron un pedido formal para suspender cualquier avance. Según explicaron a MDZ , buscan que no se realicen nuevos actos procesales hasta que se resuelva un planteo de nulidad que consideran central para el futuro del caso.

La defensa sostiene que ya está en curso un pedido de nulidad absoluta contra el dictamen previo de la fiscal adjunta que permitió continuar con la investigación. Por ese motivo, entienden que avanzar con imputaciones ahora podría afectar el proceso si esa nulidad es aceptada.

“Lo que estamos pidiendo es que no se proceda a la imputación porque está pendiente la nulidad”, señalaron. En ese sentido, explicaron que si la Justicia hace lugar a ese planteo, la causa debería retroceder al punto anterior al dictamen cuestionado.

Qué plazos puede tener la definición del caso

El pedido incluye también la suspensión de todos los actos procesales hasta que haya una resolución judicial. Según plantearon, esto busca resguardar el debido proceso tanto para la denunciante como para las acusadas.

La instancia clave ahora será la audiencia donde se analizará la nulidad, que ya tendría fecha estimada para mayo. Hasta entonces, el avance de la causa podría quedar condicionado por esa definición.

De esta manera, el expediente suma una nueva etapa de tensión judicial, donde el foco ya no está solo en la imputación sino en la validez de los pasos previos. El desenlace dependerá de lo que resuelva la Justicia en las próximas semanas.