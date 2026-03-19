La Justicia ordenó imputar a las jugadoras de hockey por abuso sexual en el Club Alemán

La causa judicial que involucra a jugadoras de hockey del Club Alemán sumó un nuevo capítulo esta semana, con un dictamen de la Fiscalía que ordena avanzar con imputaciones. El caso, que investiga una denuncia por hechos ocurridos durante una “bienvenida” cuando la víctima era menor, sigue sin resolución definitiva pero con pasos concretos en la Justicia.

Según el documento oficial firmado por el fiscal jefe Alejandro Iturbide, la calificación que corresponde a los hechos es la de “ abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas”. Esto implica que la causa debe continuar con la imputación formal de las jugadoras señaladas en el expediente.

Desde la querella, el abogado Lucas Lecour confirmó a MDZ que ahora el proceso es claro: “Imputar por abuso sexual simple, agravado por ser cometido por dos o más personas”. Además, detalló que serían alrededor de diez las mujeres que deberían ser imputadas por el fiscal Mauro Perassi, siguiendo la orden del fiscal jefe.

En paralelo, la madre de la denunciante también se refirió al avance y aseguró que la familia esperaba esta definición. “Ahora ya salió la orden de imputación, así que estamos más tranquilos”, expresó. Según indicó, lo que resta ahora es la notificación formal a las involucradas.

De acuerdo a lo previsto, esas notificaciones podrían concretarse en los próximos días, lo que daría inicio formal a una nueva etapa del proceso. A partir de ahí, las jugadoras deberán presentarse a la imputación y continuará el desarrollo judicial del caso.

Este dictamen también deja atrás discusiones sobre otras posibles figuras penales, como el intento de encuadrar el hecho en lesiones graves. La Fiscalía entendió que ese aspecto queda absorbido dentro del delito principal, por lo que no se trataría como un hecho separado.

Del caso judicial al impacto en el deporte

Mientras la causa avanza en tribunales, el caso ya empezó a generar efectos por fuera del expediente. En Mendoza, la Honorable Cámara de Diputados trabaja en un proyecto para crear una guía de intervención ante situaciones de violencia, maltrato y abuso en el ámbito deportivo.

La iniciativa busca establecer protocolos claros para clubes, dirigentes y entrenadores, en un contexto donde hoy no hay herramientas unificadas para actuar ante denuncias de este tipo. La propuesta apunta a prevenir y ordenar la respuesta institucional frente a estos hechos.

En ese marco, la familia de la denunciante confirmó que participará en reuniones con autoridades para aportar su experiencia. El objetivo, según explicaron, es que lo ocurrido sirva para generar cambios concretos en el deporte y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.