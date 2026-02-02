Un feroz tiroteo en un barrio de Maipú dejó heridos a dos jóvenes motociclistas

Dos motociclistas fueron blanco de un feroz tiroteo durante la tarde del domingo en el barrio Los Jazmines de Maipú . Las víctimas, de 18 y 25 años, sufrieron lesiones y debieron ser hospitalizados. En tanto, al ser entrevistado por detectives policiales, se negaron a brindar datos sobre el hecho y los autores del ataque armado.

El violento episodio se registró pasadas las 13 cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el interior del citado complejo maipucino, ubicado hacia el oeste de calle Jerónimo Ruiz .

Mientras policías de la jurisdicción se dirigían hacia ese sector, dos chicos ingresaron a la guardia del Hospital Paroissien con heridas de bala: se trataba de las víctimas de la balacera en el barrio Los Jazmínes .

Los heridos, identificados como Bruno Marcelo Funes Barrios (18) y Luciano Eduardo Palleres Luján (25), relataron a los efectivos en el nosocomio que, momentos antes, circulaban en moto por la mencionada barriada y fueron sorprendidos por tres sujetos, que serían menores de edad. Acto seguido, uno de ellos, quien vestía buzo marrón y visera negra, les exhibió un revólver y disparó en varias oportunidades, surge del procedimiento policial.

A raíz de eso, las víctimas fueron alcanzadas por algunos proyectiles, por lo que se trasladaron por sus propios medios hasta el efector público maipucino, donde fueron asistidos por el personal médico.

El menor se recupera en el Hospital Diego Paroissien Foto: ALF PONCE / MDZ En principio, las víctimas fueron asistidas en el Hospital Diego Paroissien. Alf Ponce Mercado / Archivo MDZ.

Los profesionales de la salud le diagnosticaron a Funes Barrios herida de arma de fuego en el tórax y pelvis; mientras que Palleres Luján fue alcanzado por una bala en el pecho, detallaron las fuentes del caso.

Más allá de que les dieron el alta en poco tiempo, los médicos solicitaron que se dirigieran en vehículo particular hasta el Hospital Central, ya que ambos aún tenían fragmentos del plomo en sus cuerpos, agregaron.

La investigación por el ataque armado

Previo a eso, el personal policial a cargo de las primeras averiguaciones insistieron en entrevistar a las víctimas, pero ambas se mostraron ofuscadas y no quisieron brindar otros datos sobre la agresión que sufrieron y mucho menos de los autores.

Más allá de eso, se puso en conocimiento sobre la situación a detectives de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) para avanzar con la causa y también se ordenó el secuestro de los restos de proyectil extraídos a las víctimas para su debido análisis.