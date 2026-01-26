Al menos 11 muertos y 12 heridos en un brutal tiroteo en pleno estadio de fútbol en México

Un tiroteo contra una grupo de personas reunidas en un partido de fútbol en el estado de Guanajuato (centro de México ) dejó al menos once muertos y doce lesionados . Los hechos ocurrieron el domingo alrededor de las 17:30 hora local en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, detalló que el tiroteo sucedió al final de un encuentro deportivo en un campo de fútbol, "en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y (las) atacó".

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", advirtió el alcalde, al tiempo que pidió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, el apoyo para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Cinco personas fueron asesinadas el sábado en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores, y la semana pasada se registró una amenaza con un artefacto explosivo fuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, la cual fue desactivada con intervención del Gobierno federal, recapituló Prieto.

Integrantes de la Guardia Nacional de México custodian la zona donde se cometió un ataque armado este domingo, en la ciudad de Salamanca (México).

El alcalde destacó que Salamanca es una ciudad que "ha dado mucho al país", pues alberga una refinería de Pemex y es "palanca de desarrollo".

En ese sentido, lamentó que existan grupos criminales que buscan "someter a la autoridad", lo que -advirtió- "no van a lograr".

Las víctimas del tiroteo

En cuanto a las víctimas fatales, diez murieron en el lugar y una en el hospital. Mientras tanto, entre los doce lesionados, hay una mujer y un menor de edad.

Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato informó del inicio de las investigaciones de los hechos, y precisó que seis de los heridos continúan bajo atención médica.

Con información de EFE

FUENTE: EFE