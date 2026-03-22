Tiroteo en Ramos Mejía: intentaron asaltar a un policía, se defendió a los tiros y todo quedó grabado

Un oficial de la policía bonaerense enfrentó a dos delincuentes armados que intentaron robarle el auto. Uno fue detenido herido y el otro logró escapar.

El hecho ocurrió este viernes pero se conocieron las imágenes del intento de robo al policía.

Un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires se enfrentó a tiros con dos delincuentes que intentaron asaltarlo en Ramos Mejía. Uno de los sospechosos fue detenido tras resultar herido, mientras que su cómplice logró huir, en una secuencia que quedó grabada por las cámaras de seguridad del barrio.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 del viernes en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, cuando el oficial Diego Méndez fue interceptado en la intersección de las calles Rosales y Fray Cayetano por dos delincuentes que circulaban a bordo de un Peugeot 208.

El momento del intento de robo a un policía Intento de robo policía Ramos Mejía X Ante la amenaza, Méndez se identificó como policía y extrajo su arma reglamentaria calibre 9 milímetros. En ese momento se produjo un intercambio de disparos con los agresores. Durante el tiroteo, uno de los delincuentes cayó herido a pocos metros del lugar, mientras que su cómplice logró darse a la fuga. El agente resultó ileso tras el enfrentamiento y, según se informó, no se tomaron medidas en su contra.

El sospechoso detenido fue identificado como Marcelo David González, de 41 años. Presentaba una herida de bala en el pecho y un roce en el rostro. En su poder, las autoridades secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con cinco municiones que tenía pedido de secuestro activo desde junio de 2025, vinculado a un robo denunciado en una comisaría de San Martín.