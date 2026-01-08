Impresionante persecución policial en La Matanza: un auto robado y un patrullero terminaron incrustados en una casa

El hecho ocurrió en Rafael Castillo, partido de La Matanza. La familia que estaba dentro de la casa se salvó de milagro.

Una impactante persecución policial, que ocurrió durante la tarde del miércoles, terminó con dos vehículos incrustados en una vivienda de la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. El hecho se produjo cerca de las 16 y estuvo precedido por un intento de robo, varios disparos y una huida que se extendió por casi cuatro kilómetros.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó en la zona de Isidro Casanova, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar a un efectivo de la policía que se encontraba de civil. Los sospechosos se desplazaban en una camioneta Ford EcoSport y un Volkswagen Bora. El agente dio la voz de alto y se produjo un enfrentamiento armado, durante el cual uno de los integrantes de la banda resultó herido.

Tras el llamado al 911, se inició una persecución con apoyo de móviles policiales. En el trayecto, los delincuentes decidieron cambiar de vehículo y asaltaron a la conductora de un Peugeot 308. Le exigieron que trasladara al herido hasta un hospital, pero ante la negativa le sustrajeron el automóvil y continuaron la huida hasta el Hospital Balestrini, donde dejaron al cómplice lesionado.

Así fue el momento en el que ambos autos se estrellaron contra la casa Persecucion Policial La Matanza No obstante, la persecución continuó. Al llegar a la intersección de las calles Lope de Vega y Voguel, en Rafael Castillo, un patrullero intentó interceptar al Peugeot. Ambos vehículos subieron a la vereda, derribaron el portón de una vivienda ubicada en la esquina y chocaron contra una pared del inmueble. El patrullero quedó debajo del auto robado, dentro del patio de la casa.

Luego del impacto, se escucharon detonaciones y los ocupantes del auto huyeron a pie. Según se informó, dos de los sospechosos fueron detenidos poco después.