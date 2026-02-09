Un exfutbolista del ascenso fue asesinado por su hermano en La Matanza: el estremecedor video

Sobre las calles de la localidad de Rafael Castillo, La Matanza, Lucas Ignacio Pires fue asesinado durante una pelea con su hermano quien hoy está profugo.

El asesinato quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes del asesinato de Lucas Ignacio Pires (29), exfutbolista de Almirante Brown, fueron publicadas este lunes. El sujeto murió tras ser atacado con una botella rota en plena calle. El principal sospechoso es su propio hermano, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional.

El hecho ocurrió el pasado viernes 6 en la intersección de las calles Raulíes y Alagón, en Rafael Castillo, dentro de los limites de La Matanza.

El video del mortal ataque De acuerdo se observa en el registro fílmico, una disputa familiar escaló rápidamente hasta que uno de los agresores atacó a Pires con el filo de una botella de vidrio.

rafael castillo El impacto le provocó una herida profunda en el antebrazo derecho, afectando una arteria vital.

A pesar de que lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, la pérdida de sangre fue masiva y los médicos no pudieron estabilizarlo y murió dentro del nosocomio.