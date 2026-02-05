"Lo mató al instante por la espalda", la versión de la familia del adolescente asesinado en Moreno

El 23 de enero de este año, Sebastián Cabrera Albarracín (15) fue asesinado a tiros en una plaza del barrio 25 de Mayo, Moreno . Por este crimen se encuentra detenido otro joven de la zona con el que mantenía un conflicto de vieja data. Por su parte, la familia de la víctima adolescente salió a dar su versión de los hechos.

Todo comenzó en la noche del día anterior al señalado, cuando Cabrera Albarracín circulaba por las calles de Moreno Norte tras haberse escapado a fines de diciembre de un instituto de menores en Mercedes, lugar donde quedó recluido por balear a quien meses es acusado de su asesinato, quien también es menor de edad.

La familia del menor fallecido comentó que, desde su fuga del complejo penitenciario para menores, Cabrera Albarracín "empezó ya a recibir amenazas de este chico", algo que comentaron como habitual entre la conflictiva relación de ambos.

Sin embargo, todo explotó cuando volvieron a verse las caras en esta plaza de la barriada bonaerense. De acuerdo con este relato, tras cruzarse, ambos fueron a buscar sus armas de fuego a sus casas, encaminados a tener un nuevo tiroteo.

Sus familiares indicaron que en ese momento le pidieron a Cabrera Albarracín que no saliera de su casa por miedo a lo que podría ocurrir, sosteniendo que tenían entendido que el acusado de homicidio "lo estaba siguiendo por todos lados a Sebastián".

A pesar de sus intentos para resguardar al adolescente, sobre las 2.30 del viernes 23, los familiares de la víctima recibieron una llamada con la noticia de que habían asesinado al menor de 4 tiros por la espalda.

Tras esto, el único sospechoso por el crimen se escapó en su motocicleta y se mantuvo en la clandestinidad durante varios días hasta que fue capturado días después cuando intentaba huir al interior del país.

El tiroteo previo y la fuga del fallecido

En este mismo posteo, la familiar de la víctima reconoció que el adolescente se había escapado de un instituto de menores localizado en la localidad del interior provincial de Mercedes.

Cabrera Albarracín había sido recluido en este lugar por dispararle, presuntamente en la pierna, a quien hoy es investigado por el hecho de sangre. Este hecho quedó caratulado como homicidio en grado de tentativa y significó esta reclusión.

Sin embargo, el 30 de diciembre de 2025, el joven aprovechó un momento de descuido de la seguridad del establecimiento para huir y volver con sus allegados en Moreno, sin saber que se estaba acercando al momento de su muerte.