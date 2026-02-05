Escándalo en la colecta por Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles: denuncian un intento de estafa

La familia de Narela lanzó una campaña para repatriar el cuerpo desde Los Ángeles. Ahora, denunciaron un intento de estafa.

Se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven argentina.

El país continúa conmocionado por la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que el jueves pasado fue hallada sin vida en Los Ángeles. La familia denunció un intento de estafa.

La familia de la joven lanzó una campaña para repatriar el cuerpo desde Los Ángeles. Según trascendió, el traslado cuesta 9 mil dólares. Por lo tanto, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos para colaborar.

Sin embargo, en las últimas horas, advirtieron que una persona utilizó una cuenta falsa para intentar recibir donaciones. “No manden nada a ese alias qué es falso, la única cuenta oficial para colaborar con Narela y la familia es esta”, publicaron, con el objetivo de evitar que más personas sean engañadas.

argentina muerta estados unidos La familia de Narela reclama mayor información sobre la causa Violeta Barreto - Facebook Afortunadamente, la familia de la víctima confirmó que ya alcanzaron el objetivo económico, por lo que dieron por finalizada la colecta. “Nosotros juntamos 23 millones de pesos y pico. Yo ya cerré con una cochería el traslado en nueve mil dólares y va a ser trasladada a Lomas de Zamora, ellos se encargan de eso”, expresó el papá de Narela, en diálogo con la prensa.

Qué reveló la autopsia preliminar a Narela Barreto Si bien desde un primer momento la familia de Narela sostiene que se trató de un homicidio, las autoridades de Estados Unidos aún no confirmaron cuál fue la causa de muerte.