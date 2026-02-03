Las incógnitas que rodean la muerte de Narela Barreto: ¿ataque al azar o crimen premeditado?

La causa que investiga la muerte de Narela Barreto , la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que el jueves pasado fue hallada sin vida en Los Ángeles , continúa avanzado. Una de las primas de la víctima reveló cuál es la principal hipótesis que maneja la familia.

En primer lugar, Kiara Paz (23), prima hermana de la joven de 27 años, confirmó que se trató de un homicidio . La principal hipótesis que manejan los familiares de la joven es que “ algún fisura la haya sorprendido y atacado ”.

A su vez, Kiara descartó la idea de que se haya tratado de un crimen premeditado. “Toda su vida Nare fue igual, siempre con la verdad, por eso no creemos que estuviera metida en algún mundo diferente al que ella nos describía. Hasta dónde sabemos, trabajaba de camarera en un restaurante, le iba bien y se pudo mudar sola después de compartir un espacio con amigas. No suena nada raro”, indicó, en diálogo con Clarín.

Por otro lado, Kiara se refirió a la realidad que atraviesa la ciudad de Los Ángeles hoy en día. “Vimos imágenes con gente muy dada vuelta, tirada, mucho fisura ”. Según detalló, Narela fue hallada a cinco cuadras de su casa, en una zona céntrica . “¿Cómo la encontraron? Inconsciente, sin papeles que la identificaran y sin su teléfono . Para las autoridades era una NN”, expresó.

El viernes pasado, comenzó la autopsia al cuerpo de Narela y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados del examen. En cuanto a esto, Kiara indicó que espera que la necropsia pueda acercar a los investigadores a algún sospechoso.

Se esperan los resultados de la necropsia al cuerpo de la joven.

El presunto vínculo de Narela y un chico colombiano

Violeta, prima de Narela, y dos amigas de la joven, revelaron que “iba y venía” con un muchacho colombiano. En cuanto a esto, una de sus amigas indicó que Narela mantenía desde hace tiempo una “relación inestable” con el sospechoso.

“Narela era discreta pero algo comentó, y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados”, señaló Violeta, en diálogo con Clarín. Y agregó: “Se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre”. Según mencionó, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano.

Narela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles El presunto vínculo entre la joven y un chico colombiano. Facebook @Viiole Barreto

Por otro lado, Santiago, hermano de la víctima, negó que el joven colombiano sea un sospechoso. “Lo conocemos y nos ayudó en el caso. Esas especulaciones no sé de dónde salieron. Era la persona más pegada a mi hermana, comía con su familia, ella lo mencionaba siempre”, sostuvo, en diálogo con LN+.