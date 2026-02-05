La fuerte denuncia del juez que fue amenazado por una patota armada en los tribunales de San Martín: "Pasa todos los días"

Tras la violenta irrupción de una patota vinculada al narcotráfico en el Juzgado de Garantías N°5, el juez Nicolás Schiavo rompió el silencio.

El clima de tensión en los tribunales de San Martín alcanzó un punto crítico tras el ataque sufrido este miércoles. El juez Nicolás Schiavo, blanco de las intimidaciones por parte de una patota narco, calificó el episodio como un hecho de gravedad institucional.

¿Qué dijo el juez amenazado? En sus primeras declaraciones tras el incidente, Schiavo evitó centrar el conflicto en su seguridad individual, prefiriendo poner el foco en la debilidad del Estado: “Esto es institucionalmente grave cuando hay un atentado a una institución pública como sucedió. No me siento amenazado porque es un problema hacia la Justicia que pasa todos los días”.

El magistrado reveló un dato alarmante: el edificio judicial carece de cámaras de seguridad, lo que dificultó la identificación inmediata de los atacantes. Además, subrayó que su principal preocupación fue la integridad del personal administrativo, quienes debieron improvisar defensas ante la violencia del grupo.

¿Cómo fue el ataque al juez de San Martín? El ataque no fue una protesta aislada, sino una acción coordinada de intimidación. Los hechos se desarrollaron en la mañana del miércoles, cuando un grupo de 20 personas ingresó a los gritos y con facas en la mesa de entradas.

Al no poder avanzar por la escalera (bloqueada por una barricada de empleados), rompieron una ventana para acceder al primer piso.