El megajuicio a Walter Bento llega a su momento decisivo: esta semana se definirá su responsabilidad penal

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza (TOF 2), presidido por la jueza Gretel Diamante, enfrenta una semana clave en el juicio más importante por corrupción judicial que haya atravesado la provincia. Después de más de dos años y medio de debate oral, la megacausa contra el exjuez federal Walter Bento y su entorno ingresa en su etapa definitoria.

Lunes y martes: se realizarán las últimas palabras o palabras finales de los imputados. Walter Bento , su esposa Marta Boiza , su hijo Nahuel Bento y el resto de los acusados tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal por última vez antes de la sentencia. Como no todos están obligados a hacer uso de este derecho, la duración de estas audiencias podría extenderse uno o dos días según la cantidad de imputados que decidan intervenir.

Mi é rcoles: está prevista la lectura de la sentencia de primera etapa, en la que el TOF 2 determinará si los imputados son culpables o inocentes de los delitos que se les endilgan. Fuentes judiciales señalan que el veredicto podría conocerse en esa jornada, salvo que algún imprevisto modifique la agenda.

En los tribunales federales mendocinos circula con insistencia la versión de que la sentencia ya está escrita. El TOF 2 habría aprovechado la feria judicial de enero para finalizar la redacción del veredicto, lo que explicaría la celeridad anunciada para esta semana.

La fiscalía solicitó condenas por asociación ilícita (con Bento señalado como jefe de la organización), cohecho pasivo, prevaricato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estimando que la banda habría recibido alrededor de 1,7 millones de dólares en coimas desde 2007 en al menos 14 casos. Las defensas, en cambio, pidieron la absolución total y plantearon la prescripción de varios delitos.

Solo se resolverá la responsabilidad penal

La resolución de esta semana determinará únicamente si los imputados son culpables o inocentes. En caso de declararse responsabilidad penal, se abrirá de inmediato una segunda etapa (juicio de cesura) para debatir y establecer las penas concretas que correspondan a cada condenado.

Un mensaje institucional claro: “Los trapos sucios se lavan en casa”

Desde el inicio del debate oral, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza marcó una posición firme: el juicio se desarrolla íntegramente en el ámbito de la Justicia Federal. Ante sugerencias de algunos operadores judiciales de trasladar las audiencias a un salón de actos de la Justicia provincial por cuestiones de espacio físico, la respuesta fue contundente. El sistema federal mendocino quiso dejar un mensaje inequívoco a la sociedad: los trapos sucios se lavan en casa.

Con cientos de audiencias, decenas de testigos y un enorme impacto en la percepción pública de la Justicia, este megajuicio quedará como un hito en la historia judicial de Mendoza. Lo que ocurra en los próximos días será determinante.

El TOF 2 aún puede ajustar la agenda según la duración real de las últimas palabras. Se espera que, a partir del lunes, las novedades se produzcan hora a hora.