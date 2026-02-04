Escándalo: una banda narco amenazó a un juez a cuchillazos en un juzgado

Pasó en el Juzgado N°5 de la localidad de San Martín. La banda narco habría entrado a los cuchillazos para amenazar al juez.

El Juzgado de Garantías N°5 fue el epicentro de un episodio de violencia brutal cuando una banda narco de 20 personas amenazó al juez Nicolás Schiavo en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Los sujetos habrían ingresado con cuchillos al establecimiento a pedir la excarcelación de un grupo de detenidos. Los atacantes rompieron con facas la ventana del costado de la planta baja del juzgado, localizado sobre la calle Pueyrredón al 3500.

Algunos de los que arremetieron contra el juez Schiavo fueron identificados por trabajadores del lugar, y se radicó una denuncia en la Fiscalía que investigará a fondo la cuestión.

De acuerdo con una fuente en la escena, los amedrentadores no llegaron a verse cara a cara con el juez, y desde el juzgado afirman que debieron sostener chapones con las manos para evitar que se metieran las facas con los cuchillos a través de las rejas.

Por qué entraron al juzgado con facas El motivo se debió a la determinación del juez Schiavo de detener a 13 personas y un menor que se encontraban en un fábrica ocupada que fue allanada por la Policía. Allí, se dieron con tres pistolas de grueso calibre, chalecos anti balas y balas.