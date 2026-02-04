Definieron medidas de seguridad para los menores involucrados en el crimen de Jeremías Monzón

La causa por el crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años asesinado en Santo Tomé, sumó un nuevo capítulo judicial. En una audiencia multipropósito realizada en los Tribunales de Santa Fe , las partes alcanzaron un acuerdo de confidencialidad respecto de las medidas de seguridad que se aplicarán a los dos menores de 14 años involucrados en el hecho.

El encuentro tuvo lugar en el subsuelo del edificio judicial y contó con la participación del fiscal Pablo Cecchini, abogados querellantes y defensores particulares, además de representantes de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. El objetivo central fue consensuar el futuro inmediato de los adolescentes no punibles acusados del homicidio.

El juez Gustavo Urdiales homologó lo resuelto y la información fue comunicada de manera directa a los familiares de los menores. En la audiencia también estuvieron presentes la madre de la víctima, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococioni, y el fiscal Luis Schiappa Pietra, entre otras autoridades provinciales.

El acuerdo alcanzado impide la difusión pública de los fundamentos que sostienen las medidas adoptadas. Uno de los representantes legales de la familia Monzón, el abogado Bruno Andrés Rugna, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que los detalles del fallo no pueden hacerse públicos.

“No se pueden revelar los motivos del fallo porque son confidenciales”, explicó, en referencia a las condiciones impuestas por el tribunal.

La causa está caratulada como homicidio triplemente agravado, por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.

En paralelo, una joven de 16 años permanece alojada en un instituto de menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y cumple prisión preventiva.

Pedido sobre la difusión de material audiovisual

En otro tramo del expediente, la Justicia provincial ordenó medidas para frenar la difusión de material audiovisual vinculado al crimen. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe dispuso la prohibición de reproducir el video del asesinato ocurrido el 18 de diciembre.

La resolución, impulsada por Romina Monzón, sostuvo que la viralización de las imágenes generó un daño grave, por lo que se ordenó a plataformas digitales como Meta, Facebook, X, TikTok, Instagram, Telegram y WhatsApp retirar, bloquear y desindexar el contenido. Además, se dio aviso al ENACOM y a canales de televisión para que se abstengan de emitir el material, bajo apercibimiento de sanciones legales.