Persecusión y captura: dos menores fueron aprehendidos por circular en una moto robada

Dos menores de edad terminaron siendo aprehendidos durante la tardenoche de este miercoles tras una breve persecusión con efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida ( UMAR ). Los adolecentes circulaban por las calles del departamento de Las Heras en una motocicleta robada.

La intervención tuvo lugar en el interior del barrio Alvarez Condarco, donde el personal policial actuante divisó a dos jovenes sobre una motocicleta sin patente con actitud sospechosa, por lo que se procedió a indicarles que detengan el vehiculo.

Sin embargo, los motociclistas hicieron caso omiso a esta orden y se dieron a la fuga por las calles de dicha barriada lasherina. Los sospechosos fueron capturados cuando estaban a punto de meterse en una vivienda, lo que hubiera complicado la detención.

Ya con los menores capturados, vecinos de la zona comenzaron a salir de sus casas con el objetivo de resguardar a los menores aprehendidos. Por este motivo, se tomó la desición trasladarlos rapidamente en la Comisaría 36°.

Con el origen del rodado esclarecido, se solicitó a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA) que se compruebe el historial delictivo de los menores. De esta forma se supo que el conductor de la moto ya habia estado involucrado en distintos casos de encubrimiento, siendo el ultimo hecho de estos uno datado de diciembre de 2025.

Por esto, se determinó que, mientras el acompañante fue llevado con sus tutores, el conductor quedó alojado en la dependencia ya mencionada y a disposición de la Justicia.