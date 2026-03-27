Estuvo preso por asesinato y ahora lo investigan por obligar a dos menores a pelear bajo amenazas

Un exconvicto, condenado por asesinato en 2013, volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia por obligar, por medio de amenazas, a dos menores para que se golpeen entre ellos en plena vía pública. Esto fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Puerto Madryn , lugar donde Mario Suárez, quien también habría publicado un video de la pelea.

La fiscal María Eugenia Vottero solicitó la apertura de una investigación formal contra Suárez, un hombre con un frondoso prontuario criminal, por el hecho ocurrido el pasado 4 de febrero en las inmediaciones de las calles España y Esteban Williams .

Según la acusación, Suárez se encontraba a bordo de una camioneta cuando obligó a descender a dos menores de edad. Bajo amenazas de ser agredidos físicamente si no obedecían, el imputado les ordenó que se enfrentaran a golpes de puño.

Todo quedó en video, donde se ve a los dos jóvenes pelear mientras desde el rodado personas ríen y los insultan.

El caso reviste una gravedad particular no solo por la vulnerabilidad de las víctimas, sino por la premeditación del registro audiovisual. Ya que, mientras ocurría la pelea forzada, otras personas que acompañaban a Suárez registraron la secuencia con sus celulares. El material fue posteriormente difundido en redes sociales , amplificando el daño psicológico sobre los menores.

Quién es el imputado

Mario Suárez no es un desconocido para la justicia de Chubut. En 2013, fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Franco Ampuy (20) en el barrio Ruca Hue.

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Tras cumplir su pena, su reinserción social ha estado marcada por el conflicto permanente con la ley: actualmente posee cuatro causas activas bajo investigación judicial, a las que ahora se suma este expediente por violencia contra menores.

Ahora, la investigación busca identificar al resto de los ocupantes de la camioneta que participaron del registro y difusión del video. Se espera que en las próximas audiencias se determine si Suárez enfrentará este proceso en libertad o si, dada su peligrosidad y antecedentes de reincidencia, se dictará la prisión preventiva.