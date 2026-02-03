Las redes sociales salen al cruce: España lanzará la regulación más dura al acceso de menores de 16 años

España se convertirá en uno de los países europeos más restrictivos en materia de acceso de menores a plataformas digitales . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció que su gestión avanzará con la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años , como parte de un paquete regulatorio más amplio destinado a proteger a niños y adolescentes en el entorno digital.

“Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieron haber abandonado”, afirmó el jefe del Ejecutivo, quien además advirtió que el Estado español defenderá su “soberanía digital” frente a cualquier tipo de coerción extranjera .

En ese marco, el Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para investigar y enjuiciar posibles infracciones legales de plataformas como TikTok , Instagram y Grok , en especial en lo referido a la gestión de contenidos, el funcionamiento de los algoritmos y la amplificación de mensajes ilegales o dañinos.

La decisión española se apoya en antecedentes recientes. En diciembre, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años , una medida histórica que obligó a miles de adolescentes a perder sus cuentas en TikTok, Instagram y otras plataformas.

Las redes sociales tendrán una restricción para los menores de edad en Estados Unidos Foto: Shutterstock

La ley australiana estableció que las empresas debían eliminar las cuentas de menores de 16 años o enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 33 millones de dólares estadounidenses), marcando un punto de inflexión en la relación entre gobiernos y big tech.

YouTube responde: "Hay que protegerlos en el mundo digital, no del mundo digital"

Frente a este escenario, MDZ se contactó con YouTube y fue una de las plataformas que respondió con mayor dureza a los gobiernos. La compañía expuso cuatro razones clave por las que considera que prohibir el acceso por edad puede generar el efecto contrario al buscado.

1. Menos seguridad para los menores

La empresa sostiene que las regulaciones mal diseñadas empujan a los chicos fuera de entornos supervisados. Según YouTube, prohibir el acceso elimina herramientas como YouTube Kids, cuentas supervisadas y controles parentales, lo que lleva a los menores a usar cuentas de adultos o a navegar de forma anónima en espacios menos seguros.

2. No todas las plataformas funcionan igual

Desde la compañía remarcan que YouTube no opera como una red social tradicional, sino como un servicio de streaming con fuerte contenido educativo, informativo y cultural. Videos tutoriales, clases, conciertos y resúmenes deportivos forman parte del consumo cotidiano, cada vez más desde televisores.

3. Un rol clave en la educación

YouTube subraya que el 94 % de los docentes a nivel mundial ha utilizado la plataforma con fines educativos. Además, una encuesta reciente indica que el 74 % de los adolescentes europeos recurre a YouTube para aprender contenidos escolares, lo que, según la empresa, vuelve ilógica una prohibición generalizada.

4. Regulación basada en evidencias

La plataforma dice apoyar normas que protejan a los adolescentes en el mundo digital, no del mundo digital, y propone controles parentales obligatorios, limitaciones a funciones de riesgo, estimación de edad con protección de la privacidad y la prohibición de publicidad personalizada para menores.