Violento ataque homofóbico contra La Barby en la puerta de Radio Pop: "Se acercó con una botella y..."

La jornada laboral de Leonardo Veterale, popularmente conocido como La Barby, se vio empañada por un preocupante suceso de violencia en las inmediaciones de la emisora donde desempeña sus tareas. Durante el ciclo radial que conduce Elizabeth Vernaci, un individuo comenzó a manifestar su hostilidad desde la vereda. El sujeto, apostado frente al ventanal que comunica el estudio con el exterior, inició una serie de agravios verbales directos hacia la panelista sin motivo aparente más que el prejuicio, para luego perpetrar un ataque homofóbico.

De acuerdo con el testimonio de la propia víctima, el atacante manifestó su rechazo a la composición del equipo de trabajo de la radio. Según pudo reconstruir la protagonista, el hombre "no estaba de acuerdo con que la Negra tenga a dos homosexuales en su programa". Esta actitud hostil cargada de homofobia fue el preludio de una confrontación física que escalaría minutos después, cuando la artista intentó abandonar las instalaciones del edificio ubicado en el barrio de Palermo.

La intervención policial y el estado de La Barby tras el ataque homofóbico La Barby fue víctima de una brutal agresión física y verbal en la puerta de Radio Pop La Barby fue víctima de una brutal agresión física y verbal de corte homofóbico en la puerta de Radio Pop. Video: Instagram La Barby Al salir a la calle, la situación se tornó peligrosa cuando el agresor interceptó a la panelista con una actitud demandante. La Barby relató que el individuo le exigió parte de una comida que ella transportaba, y ante la negativa lógica por tratarse de un encargo personal, el hombre pasó a la acción física directa utilizando un objeto contundente. "Se acercó con una botella y me empezó a pegar", confesó la damnificada, notablemente afectada por la impunidad del ataque en plena vía pública.

La Barby utilizó sus redes sociales para visibilizar el ataque sufrido. Foto: Instagram @labarbyok La secuencia de gritos y golpes alertó de inmediato al equipo de prevención de la emisora. Gracias a la rápida reacción de los trabajadores de seguridad de Radio Pop, se logró contener al individuo y se solicitó la presencia de las fuerzas de seguridad de forma urgente. Los efectivos policiales que arribaron al lugar procedieron a la detención del sospechoso, quien continuó con su discurso discriminatorio incluso ante la presencia de las autoridades.