Disney Plus confirmó el estreno de la película más esperada de toda su plataforma: todo lo que ténes que saber

Disney Plus oficializó finalmente la fecha de estreno de una producción audiovisual que arrasó en cines y ahora buscará ser el éxito del servicio de streaming.

Disney Plus comenzó a anunciar los estrenos que tendrán lugar durante el mes de junio y uno de ellos causó furor en los diferentes fans de la plataforma. La película arrasó en cines y ahora buscará ser un éxito total en el servicio de streaming.

Se trata nada más y nada menos que de Avatar, fuego y cenizas. La tercera entrega de la saga Avatar se estrenó en las salas de cine de todo el mundo en el mes de diciembre del 2025 y los fans esperaban de manera ansiosa que llegue a Disney Plus.

En esta nueva película, la familia de Jake y Neytiri se enfrenta a una tribu Na'vi hostil, el Pueblo de las Cenizas, liderado por el implacable Varang, mientras los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.

Disney Plus anunció el estreno de una película que promete arrasar Captura de pantalla 2026-05-18 195740 La nueva película de Avatar llega a Disney Plus. Foto: Disney Plus.

El film llegará a la plataforma durante el próximo 24 de junio junto a diferentes producciones audiovisuales de primer nivel. Los fans tendrán que esperar un mes para poder ver la nueva e impactante historia.