Disney Plus confirmó el estreno de la película más esperada de toda su plataforma: todo lo que ténes que saber
Disney Plus oficializó finalmente la fecha de estreno de una producción audiovisual que arrasó en cines y ahora buscará ser el éxito del servicio de streaming.
Disney Plus comenzó a anunciar los estrenos que tendrán lugar durante el mes de junio y uno de ellos causó furor en los diferentes fans de la plataforma. La película arrasó en cines y ahora buscará ser un éxito total en el servicio de streaming.
Se trata nada más y nada menos que de Avatar, fuego y cenizas. La tercera entrega de la saga Avatar se estrenó en las salas de cine de todo el mundo en el mes de diciembre del 2025 y los fans esperaban de manera ansiosa que llegue a Disney Plus.
En esta nueva película, la familia de Jake y Neytiri se enfrenta a una tribu Na'vi hostil, el Pueblo de las Cenizas, liderado por el implacable Varang, mientras los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.
Disney Plus anunció el estreno de una película que promete arrasar
El film llegará a la plataforma durante el próximo 24 de junio junto a diferentes producciones audiovisuales de primer nivel. Los fans tendrán que esperar un mes para poder ver la nueva e impactante historia.
Avatar, fuego y cenizas recolectó más de un millón de espectadores a nivel global desde su estreno a fines del 2025. La película será la apuesta más fuerte de la plataforma durante el mes de junio.