¡Escándalo en LAM! Una panelista amenazó con renunciar y revelaron el fuerte motivo

En Sálvese Quien Pueda revelaron una durísima interna que se desató en el programa de Ángel de Brito.

Polémica en el ciclo de Ángel de Brito.

Ángel de Brito lleva diez años al frente de LAM y, como en todos los programas de la televisión argentina, existen las famosas internas. Este año arrancó con un panel totalmente renovado y ya hay una fuerte polémica que incluye a dos periodistas.

En Sálvese Quien Pueda, programa de Yanina Latorre, contaron detalles del escándalo que se inició en el ciclo de América. Martín Salwe contó que Marisa Brel, fue la panelista que amenazó con renunciar luego del fuerte cruce con Laura Ubfal.

"Ella hoy temprano, en carácter de sollozo, llorando, angustiada y compungida, llamó directamente a la producción de LAM y pidió varias condiciones, pero amenazó con renunciar", comentó el panelista del programa de Yanina Latorre.

