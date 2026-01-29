¡Escándalo en LAM! Una panelista amenazó con renunciar y revelaron el fuerte motivo
En Sálvese Quien Pueda revelaron una durísima interna que se desató en el programa de Ángel de Brito.
Ángel de Brito lleva diez años al frente de LAM y, como en todos los programas de la televisión argentina, existen las famosas internas. Este año arrancó con un panel totalmente renovado y ya hay una fuerte polémica que incluye a dos periodistas.
En Sálvese Quien Pueda, programa de Yanina Latorre, contaron detalles del escándalo que se inició en el ciclo de América. Martín Salwe contó que Marisa Brel, fue la panelista que amenazó con renunciar luego del fuerte cruce con Laura Ubfal.
"Ella hoy temprano, en carácter de sollozo, llorando, angustiada y compungida, llamó directamente a la producción de LAM y pidió varias condiciones, pero amenazó con renunciar", comentó el panelista del programa de Yanina Latorre.
Una panelista amenazó con renunciar a LAM
Luego, agregó: "Quiere desistir y retirarse de ser Angelita", contó Salwe y dejó sorprendida a Sabrina Rojas. Esta situación desató una nueva interna en el programa de Ángel de Brito que parecía tener una gran armonía.
Marisa Brel y Laura Ubfal tuvieron una tensa situación en vivo durante el programa del día miércoles. Ambas discutieron por una información sobre la serie en El Barro y esto desató todo el escándalo .