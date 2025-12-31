Una reconocida panelista criticó la condena a Cristina Fernández de Kirchner: "No la considero un riesgo"

Fernanda Iglesias sorprendió con sus declaraciones al opinar sobre la situación procesal de la exfuncionaria.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner fue sin lugar a dudas uno de los episodios más fuertes que tuvo nuestro país en el ambiente de la política. La expresidenta está cumpliendo prisión domiciliaria en San José 1111 y una panelista de El Trece la defendió.

Todo ocurrió cuando estaban repasando en Tarde o Temprano a diferentes personajes que fueron noticias en el 2025. Al llegar el turno de Cristina, Fernanda Iglesias decidió opinar fuertemente y sin filtro sobre la situación procesal de la exfuncionaria.

"Yo pienso que Cristina Kirchner para mi no debería estar presa, lo que no tiene que dejarla es ser funcionaria y que no pueda manejar plata del Estado", expresó. Luego, subrayó que "no la considero un riesgo para la sociedad".

Ante esto, Pampa Mónaco quien se ocupa de la parte policial dejó en claro que no se trata de "si es un riesgo o no. La cárcel es para aquel que infringe y tiene una pena que va de tanto a tanto". Fernanda Iglesias ante las declaraciones de su compañero refutó fuertemente: "La cárcel es para seguridad y para que no vuelvan a cometer los délitos. La cárcel no es para castigo".