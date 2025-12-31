Escándalo en Bendita: bajaron a dos panelistas antes de salir al aire y no las dejaron despedirse
El exprograma de Beto Casella vuelve a estar en el foco de la tormenta y revelaron detalles sobre la tensa situación.
Bendita vuelve a estar en medio de un gran escándalo luego de la información que sacó a la luz Ángel de Brito. El conductor de LAM contó al aire que no dejaron despedirse a Any Ventura y a Alejandra Maglietti, dos panelistas muy queridas del programa.
"Estaban por hacer el programa en vivo y viene y le dice a dos de las panelistas 'ustedes hoy no van a salir'", comenzó diciendo Ángel de Brito. Minutos después dialogaron con Any quien se mostró muy conmovida por lo sucedido.
"No sé si fue un malentendido o si fue con intención, pero estoy re triste. Yo voy todos los martes desde hace años y me estaba maquillando, con la ropa preparada, y viene un productor y me dijo que no estaba en la grilla y que no iba a subir al piso", expresó Any, impactada por lo sucedido.
No dejaron despedirse a dos panelistas de Bendita: los detalles
Alejandra Maglietti también se contactó con De Brito y contó cómo se sintió: "A mi me hubiese encantado despedirme. Me llevo el mejor recuerdo, los quiero igual y seguramente iré al canal.
"Fue como en el momento, seguramente lo decidieron antes de que vayamos", expresó en otro momento. También destacó que todo ocurrió luego de una nota que ella dio en Intrusos (América TV).