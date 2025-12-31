Escándalo en Bendita: bajaron a dos panelistas antes de salir al aire y no las dejaron despedirse

El exprograma de Beto Casella vuelve a estar en el foco de la tormenta y revelaron detalles sobre la tensa situación.

Bendita vuelve a estar en medio de un gran escándalo luego de la información que sacó a la luz Ángel de Brito. El conductor de LAM contó al aire que no dejaron despedirse a Any Ventura y a Alejandra Maglietti, dos panelistas muy queridas del programa.

"Estaban por hacer el programa en vivo y viene y le dice a dos de las panelistas 'ustedes hoy no van a salir'", comenzó diciendo Ángel de Brito. Minutos después dialogaron con Any quien se mostró muy conmovida por lo sucedido.

"No sé si fue un malentendido o si fue con intención, pero estoy re triste. Yo voy todos los martes desde hace años y me estaba maquillando, con la ropa preparada, y viene un productor y me dijo que no estaba en la grilla y que no iba a subir al piso", expresó Any, impactada por lo sucedido.

Alejandra Maglietti también se contactó con De Brito y contó cómo se sintió: "A mi me hubiese encantado despedirme. Me llevo el mejor recuerdo, los quiero igual y seguramente iré al canal.