Beto Casella confesó qué siente al mirar Bendita, el clásico programa que abandonó y que ahora conduce Edith Hermida

El icónico conductor se alejó del ciclo que encabezó durante un par de décadas, y mientras se prepara para debutar con una nueva propuesta en otro canal, admitió qué le pasa cuando hoy ve el histórico ciclo que capitaneó.

Beto Casella habló de su salida de Bendita y de su vínculo con Edith Hermida. Foto: captura de video eltrece.

Beto Casella se sinceró sobre su presente emocional y laboral tras dejar la conducción de Bendita (El Nueve), el clásico programa que encabezó durante 20 años. Mientras se prepara para un nuevo desafío en la pantalla de canal América, el conductor confesó qué siente al ver a Edith Hermida al frente del ciclo que marcó a fuego su carrera.

En diálogo con la periodista Liliana Podestá en una entrevista para La Nación, Casella reveló sobre el impacto que generó su salida de Bendita: "Me conmovió ver algunos compañeros que están hace muchísimo tiempo trabajando en el canal y que se les piantaba un lagrimón mientras me saludaban. Eso no me lo voy a olvidar nunca"

Sobre el motivo de su alejamiento de El Nueve, Beto Casella explicó: "Hacía mucho tiempo que mi relación con las autoridades del canal estaba deteriorada. Y soy de los que piensan que hay que ir a trabajar feliz o no hay que ir, salvo que necesites demasiado el sueldo para llegar a fin de mes".

Por otro lado, sin dar detalles de nombres, Casella ratificó que "más de la mitad" de los integrantes del panel de Bendita se mudarán con él a su proyecto en América. "Necesitan un cambio de aire y, también, algún aumento en sus ingresos, que eran muy pobres", remarcó el conductor sobre la mejora económica que tendrán sus compañeros en su pase de canal.

La nueva propuesta que liderará Beto Casella saldrá al aire de lunes a viernes a las 22 en la señal de aire del Grupo América, y el anfitrión espera que no se trate de una repetición de lo que venía haciendo en Bendita.