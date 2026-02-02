Se conocieron las falsas publicaciones de Nahir Galarza hechas con IA: "Ya no soy esa chica"

Los allegados de Nahir Galarza denunciaron la existencia de perfiles falsos en redes sociales que difunden sus fotos modificadas con IA.

En los últimos días, Nahir Galarza, la joven de 27 años que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, volvió a estar volvió a estar en el centro de la polémica. Desde su entorno denunciaron la existencia de perfiles falsos en redes sociales que difunden sus fotos modificadas con IA.

Qué dicen los posteos falsos Desde el entorno de la asesina detallaron que varias cuentas falsas utilizan su nombre y su imagen sin autorización, con fotografías modificadas con Inteligencia Artificial. A su vez, pidieron a los seguidores de la joven de 27 años que no transfieran dinero a ningún alias.

Todo comenzó, a partir de la viralización de una imagen en la que se la ve a Galarza posando con un Iphone. La publicación está acompañada por la frase: “Gracias a todos por el esfuerzo”. Si bien muchas personas creyeron que la foto era real, desde el entorno de la detenida aclararon que se trató de un “meme”.

Nahir Galarza X Por otro lado, la presentación de uno de los perfiles falsos dice: “Si va pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”. Dicho perfil cuenta con una serie de fotos de Nahir Galarza que fueron modificadas con IA. “En medio de la tormenta, una chica elige siempre la sonrisa. Porque, al fin y al cabo, el mal tiempo no define nuestro espíritu, sino nuestra actitud ante él”, se lee en una de las publicaciones.

Nahir Galarza @nahirgalarzaok - Instagram “Hoy en día, ya no soy esa chica inmadura de antes. Con el tiempo, fui aprendiendo, creciendo y superándome día a día. Ahora, lo que más me motiva es la lectura y el desarrollo personal, y así, cada día me convierto en una versión más auténtica y fuerte de mí misma”, dice otro de los posteos de Instagram.