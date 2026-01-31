Karina Jelinek reveló la verdad tras el polémico video grabado en un evento de Punta del Este

La temporada de verano en Punta del Este suele ser el escenario de múltiples historias, y recientemente Karina Jelinek se encontró en el centro de una de ellas. Durante un evento de moda realizado en la zona de Playa Brava, la reconocida modelo fue captada por una cámara en un momento que, para muchos espectadores en redes sociales, resultó ambiguo. Lo que inicialmente se interpretó como un acercamiento fuera de lugar, obligó a la protagonista a brindar declaraciones para disipar cualquier tipo de malentendido sobre su integridad.

El contexto del incidente se dio en el parador La Reserva, donde la mediática participaba de un desfile de alta visibilidad. Mientras Karina Jelinek compartía el espacio con su pareja, Flor Parise, un hombre se aproximó de forma repentina, activando las alarmas de los cronistas de espectáculos que cubrían la jornada. La difusión de estas imágenes en programas de televisión nacional alimentó una narrativa de incomodidad que creció exponencialmente en pocas horas.

Los detalles del encuentro entre Karina Jelinek y el protagonista de la polémica Qué pasó realmente en Playa Brava: Karina Jelinek aclaró el confuso episodio con un invitado Qué pasó realmente en Playa Brava: Karina Jelinek aclaró el confuso episodio con un invitado. Video: X Farándula Show Lejos de alimentar el conflicto, la modelo decidió ponerle un freno a las especulaciones a través de un contacto directo con el sitio Primicias YA. Según explicó, la situación no tuvo la carga negativa que se le adjudicó en un principio, atribuyendo la confusión a la perspectiva del material audiovisual que se volvió viral en redes sociales. “No fue así. Pareció eso desde el ángulo en el que me filmaron los hechos, pero es un amigo de amigos en común”, detalló para contextualizar el vínculo con el individuo en cuestión.

20. Karina Jelinek en el After Party de Travis Scott en marco del lanzamiento del programa de fidelización “Blocks, loyalty program” de Cube.Exchange. .jpg Karina Jelinek aclaró lo sucedido en Uruguay. Foto: Archivo MDZ La aclaración también sirvió para entender la dinámica de ese instante previo a su salida a la pasarela. La modelo rionegrina puntualizó que el contacto fue breve y puramente circunstancial, motivado por una necesidad logística del momento. “Yo estaba por desfilar y justo lo vi; me prestó su chal y me saludó rápido antes de que desfilara”, precisó, intentando normalizar un hecho que había sido calificado como un intento de beso forzado por algunos panelistas.