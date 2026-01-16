"Me importa tres pitos": Mario Pergolini rompió el silencio tras borrar su polémico video sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Mario Pergolini tuvo que eliminar un clip de Instagram con más de un millón de vistas luego de que se malinterpretaran sus chistes sobre la pareja del año.

El verano de 2026 arrancó con un bombazo que sacudió los cimientos del espectáculo: la boda confirmada entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Sin embargo, la noticia no solo trajo felicitaciones, sino también una fuerte polémica protagonizada por Mario Pergolini.

El nuevo descargo de Pergolini sobre los dichos de la boda de Lali Espósito. El ex CQC subió un video a sus redes con un ácido sentido del humor que terminó en un escándalo mediático, obligándolo a borrar el contenido tras ser acusado de atacar a la pareja por sus inclinaciones ideológicas.

Por qué Mario Pergolini decidió eliminar su irónico descargo sobre Lali y Pedro En el video original, Pergolini utilizó el archivo para contrastar el presente de la artista con una entrevista pasada donde ella aseguraba: "No me veo casándome ni en pedo, guarden este tape". Con su característico sarcasmo, Mario bromeó con que Pedro se habría "envalentonado" a pedirle matrimonio pensando que recibiría un no.

pergolini lali (1) El archivo condenó a Lali: en el pasado, la cantante juraba que nunca se pondría el vestido blanco. Captura streaming Además, imaginó una celebración llena de "bailarines, peronistas" y cerró con una pregunta que encendió la mecha: "¿Saltarán peronistas los hijos? Bueno, habrá que ver qué pasa con todo eso dentro de un tiempo".

La repercusión fue masiva y no tardó en llegar a los portales, donde se interpretó que el empresario cuestionaba la coherencia política de la pareja. Ante esto, Mario Pergolini volvió a la carga para aclarar los tantos: "Estaba leyendo el diario de la mañana y me encuentro con esto, que el posteo que hice y que borré, porque la verdad que no era para generar ningún tipo de problema, dice que critiqué el casamiento de Lali y Pedro".