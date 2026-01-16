Eduardo Feinmann liquidó a Pablo Echarri tras los polémicos dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung

Todo comenzó cuando una humorada de tono cuestionable realizada por Luca Martin sobre la longevidad del reconocido periodista Chiche Gelblung, desató la furia de Eduardo Feinmann, su colega en Radio Mitre. Lo que inició como una crítica profesional rápidamente escaló hacia el plano personal, involucrando al entorno familiar del joven comunicador y provocando una reacción inmediata de sus allegados.

El origen del conflicto entre Eduardo Feinmann y Pablo Echarri La controversia sumó un nuevo capítulo luego de que el conductor radial dirigiera sus ataques hacia la crianza del joven panelista de Bendita TV (El Nueve). Tras las duras palabras recibidas, el reconocido actor, Pablo Echarri, decidió no quedarse callado y confrontó directamente al periodista, desafiándolo por sus críticas hacia su pareja. “Che cag*, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?”, sentenció el artista en un mensaje que buscaba poner límites a la agresión pública que Feinmann había hecho contra NancyDupláa, su esposa y madre de Luca Martin.

f768x1-223145_223272_5050 Eduardo Feinmann cruzó a Pablo Echarri en redes. Foto: X @edufeiok Las acusaciones cruzadas de Eduardo Feinmann a la familia La réplica del periodista no tardó en llegar y estuvo cargada de reproches políticos y éticos. En su descargo, cuestionó los principios del actor y le recriminó su postura frente a la realidad nacional de los últimos años. "Parece que no le enseñaste respeto, Pablo Echarri. Sobre todo respeto a los mayores", disparó el conductor, para luego profundizar su ataque: "Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Pablo Echarri, te callaste la boca cuatro años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobres y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estas escondido? Cierto. Dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podés enseñar?".

Nancy Dupláa, Matías Martin Luca Martin es el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin. Ciudad Magazine Previamente, Feinmann había sido extremadamente crítico con la influencia materna en el comportamiento del joven. En sus redes sociales, lanzó una frase que generó una fuerte polarización entre sus seguidores: "De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores". Esta diferenciación entre los progenitores fue, precisamente, el detonante de la indignación de los actores.