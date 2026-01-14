Eduardo Feinmann destruyó a Matías Bertolotti y el meteorólogo respondió duramente

La figura de Todo Noticias decidió contestarle a Eduardo Feinmann tras el posteo que le dedicó en redes sociales.

Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti, meteorólogo de Todo Noticias, protagonizaron un inesperado cruce en las redes sociales. Todo comenzó por una discusión que se volvió viral donde el pronosticador no estaba de acuerdo con el traslado de los carpinchos de Nordelta.

El periodista compartió este fragmento en sus redes sociales y, al igual que diferentes usuarios, decidió criticarlo sin ningún tipo de filtro. La discusión se dio en la famosa red social X (antes Twitter).

"Este Matías Bertolotti no para de ser idiota. Por Dios! Dedícate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo hacés", fue el posteo que publicó Eduardo Feinmann. Horas más tarde, Bertolotti decidió contestarle fuertemente.

La respuesta de Matías Bertolotti a Eduardo Feinmann Captura de pantalla 2026-01-14 074910 Pelea viral en redes entre Matías Bertolotti y Eduardo Feinmann. Foto: X / @mati_bertolotti "Miren al gran periodista, al que dicen que trata bien. Podés estar o no de acuerdo con lo que uno dice, ahora decirlo y tratar a alguien así por una simple discusión productiva del aire?", comenzó escribiendo Matías.