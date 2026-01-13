Eduardo Feinmann destrozó a Matías Bertolotti, meteorólogo de Todo Noticias: "Idiota"
El conductor no tuvo filtros y arremetió fuertemente contra una de las figuras de TN.
Matías Bertolotti protagonizó una tensa discusión con sus compañeros mientras se encontraban debatiendo sobre el traslado de los carpinchos que se encuentran en Nordelta. El meteorólogo tenía un punto totalmente diferente al de Santiago do Rego.
"Están haciendo una experiencia piloto con una reserva en donde los vas a tener cuidado", expresó el conductor. Esto provocó el enojo del meteorólogo, quien dejó en claro que "no hay experiencia científica que avale lo que están por hacer. Hablé con científicos que me dicen que es una estupidez".
Este momento se volvió viral en las redes sociales y quien decidió opinar fuertemente fue Eduardo Feinmann. El periodista no se guardó nada y decidió destrozar a una de las figuras de la señal Todo Noticias.
Eduardo Feinmann destrozó a Matías Bertolotti, meteorólogo de Todo Noticias
"Este Matías Bertolotti no para de ser idiota. Por Dios! Dedícate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo hacés", expresó Eduardo Feinmann a través de su cuenta de X (antes Twitter). Por el momento, Matías no le ha respondido y mantiene silencio.