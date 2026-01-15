Presenta:

Mdz Show

|

Nicolás Vázquez

La reacción en vivo de Nicolás Vázquez al enterarse de la boda de Lali Espósito: "¡No, no, me estás jod...!"

El reconocido actor se enteró frente a las cámaras sobre el futuro enlace matrimonial de su gran amiga y no pudo ocultar su asombro ante la feliz noticia.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

El actor no pudo ocultar su sorpresa al enterarse en vivo del futuro casamiento. Foto: captura de video El Trece

El actor no pudo ocultar su sorpresa al enterarse en vivo del futuro casamiento. Foto: captura de video El Trece

Tras la confirmación de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, que promete ser el evento del año, muchos famosos se sorprendieron con la noticia. En medio de una entrevista televisiva a Nicolás Vázquez, la sorpresa fue total para uno de los amigos más entrañables de la futura novia, quien no estaba al tanto de los planes de casamiento. El artista reaccionó con una naturalidad que rápidamente se volvió tendencia, reflejando el asombro que compartieron miles de fanáticos al conocer sobre el compromiso.

Ante la consulta de la cronista sobre el anuncio, el protagonista de grandes éxitos teatrales quedó atónito. Su primera expresión, sin filtros, fue: “¡No! ¿Me estás jodiendo?”. Una vez que comprendió la veracidad del hecho, su semblante cambió hacia una alegría genuina, destacando la evolución personal que ha notado en la cantante durante los últimos meses. “Me encanta. Yo la veo muy bien a ella hace un tiempo y me da mucha felicidad”, confesó visiblemente conmovido por la situación.

Te Podría Interesar

La felicidad de Nico Vázquez por el presente de Lali Espósito

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: la sorpresiva respuesta de Nico Vázquez en vivo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: la sorpresiva respuesta de Nico Vázquez en vivo.

El vínculo entre ambos se forjó hace más de una década en los sets de grabación, lo que le otorga a sus palabras una profundidad especial. Para Nicolás, ver a su excompañera de elenco dar este paso es un acto de justicia emocional. “Es de las personas que más se merecen ser feliz porque realmente es una gran persona. La quiero muchísimo... Me emociona”, señaló, subrayando la calidad humana de la intérprete de "Disciplina" más allá de su éxito profesional.

La opinión sobre la pareja de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito
Lali Esp&oacute;sito con Pedro en el anuncio de su boda.

Lali Espósito con Pedro en el anuncio de su boda.

Respecto a la química que percibe en la dupla, Vázquez fue contundente al aprobar la unión. Aunque reconoció que sus interacciones con el analista político han sido principalmente en contextos sociales y no en la intimidad, su percepción es sumamente positiva. El respaldo del actor hacia Pedro Rosemblat, el futuro esposo de su amiga, se basa en la plenitud que ella irradia desde que comenzó la relación.

Nicolás Vázquez
El protagonista de Rocky, el musical, se sorprendi&oacute; en vivo con la noticia del casamiento de Lali.

El protagonista de Rocky, el musical, se sorprendió en vivo con la noticia del casamiento de Lali.

Para cerrar su intervención, el artista definió al dúo como un equipo ideal. “Son una pareja espectacular. Lo vi las veces que hemos compartido, sobre todo en eventos, porque nunca tuve la posibilidad de tener momentos así íntimos. Y yo la amo a ella y si la veo feliz a ella, me cae bárbaro”, concluyó, dejando en claro que la felicidad de la novia es su prioridad absoluta.

Archivado en

Notas Relacionadas