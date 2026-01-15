Los famosos artistas que se ofrecieron a dar shows en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La cantante se casará con Pedro Rosemblat y dos figuras se ofrecieron a cantar exclusivamente en la fiesta.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán un paso más en su relación sentimental y subirán al altar. La cantante fue quien compartió la noticia en sus redes sociales, causando gran sorpresa en seguidores, amigos y familiares.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Fanático" mostró en primer plano su lujosa sortija en su dedo anular: un anillo de oro amarillo con topacio azul y otro diamante o gema blanca.
Por las imágenes que la artista compartió en sus redes, donde ambos se ven mojados y con dos copas de vino, pareciera ser que la propuesta ocurrió en la playa. Los famosos se hicieron eco de esta noticia y ya hay dos artistas que se ofrecieron a cantar.
Los artistas que se ofrecieron a dar shows en el casamiento de Lali Espósito
Se trata nada más ni nada menos que de Luck Ra, con quien Lali se hizo amiga durante La Voz Argentina: "Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo". Tras esto, quien se sumó a la propuesta fue Cazzu, quien también fue una de las invitadas a la edición del reality de Telefe.
La noticia del compromiso se volvió viral, ya que Lali Espósito dejó en claro en diferentes oportunidades que no le llamaba la atención el casamiento. Sin embargo, mostró la felicidad ante esta nueva etapa que comenzará junto a Pedro Rosemblat.