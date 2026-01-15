Los famosos artistas que se ofrecieron a dar shows en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La cantante se casará con Pedro Rosemblat y dos figuras se ofrecieron a cantar exclusivamente en la fiesta.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán un paso más en su relación sentimental y subirán al altar. La cantante fue quien compartió la noticia en sus redes sociales, causando gran sorpresa en seguidores, amigos y familiares.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Fanático" mostró en primer plano su lujosa sortija en su dedo anular: un anillo de oro amarillo con topacio azul y otro diamante o gema blanca.

Por las imágenes que la artista compartió en sus redes, donde ambos se ven mojados y con dos copas de vino, pareciera ser que la propuesta ocurrió en la playa. Los famosos se hicieron eco de esta noticia y ya hay dos artistas que se ofrecieron a cantar.

Los artistas que se ofrecieron a dar shows en el casamiento de Lali Espósito G-pwHpibsAAwElo Luck Ra y Cazzu, los artistas que podrían divertir a todos en la boda de Lali Espósito. Foto: X / @LaCritiok. Se trata nada más ni nada menos que de Luck Ra, con quien Lali se hizo amiga durante La Voz Argentina: "Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo". Tras esto, quien se sumó a la propuesta fue Cazzu, quien también fue una de las invitadas a la edición del reality de Telefe.