Javier Milei volvió a disparar contra Lali Espósito: "Sos un Munipa"

La tensión entre el Presidente y la cantante suma un capítulo explosivo tras las incisivas declaraciones del primer mandatario en un streaming.

El escenario mediático nacional vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones de Javier Milei en una entrevista de streaming. Durante su intervención, el mandatario retomó la controversia que lo vincula con una de las figuras más relevantes del pop argentino, Lali Espósito, sugiriendo que el conflicto escaló debido a una supuesta herida en el amor propio de la cantante. Según el líder libertario, el inicio de la disputa fue meramente circunstancial: “Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”.

Desde su perspectiva, el enfrentamiento trasciende lo personal para convertirse en un eje central de su proyecto político. El mandatario insistió en que esta disputa puso sobre la mesa un debate necesario acerca del uso de los recursos públicos para sostener carreras artísticas. En este sentido, fue tajante al diferenciar el éxito comercial de la dependencia gubernamental, disparando una frase que generó repercusión inmediata: “El debate llevó a que muchos se preguntaran cómo se financia el arte”.

El duro cuestionamiento a Lali Espósito por el financiamiento estatal Javier Milei contra Lali Espósito: el nuevo y picante round de una batalla cultural que no tiene tregua Javier Milei contra Lali Espósito: el nuevo y picante round de una batalla cultural que no tiene tregua. Video: Carajo Stream La crítica de Milei no se quedó en la superficie y profundizó en el concepto de "batalla cultural". Para el presidente, existe una distorsión en la industria cuando los artistas dependen de las arcas estatales para su subsistencia. Con un lenguaje punzante, sentenció que el apoyo público desvirtúa la esencia de la profesión: “Si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, sos un ‘munipa’ a gran escala”. Estas palabras refuerzan su postura de auditar cada peso destinado a eventos culturales masivos.