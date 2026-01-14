"Hagámonos cargo": Nicolás Vázquez rompió el silencio y reveló cómo empezó su romance con Dai Fernández

Tras confirmar su separación de Gimena Accardi, el actor confesó en A la Barbarossa cómo inició la historia de amor con su compañera de elenco.

Nicolás Vázquez habló por primera vez de forma abierta sobre su relación con Dai Fernández y contó cómo el vínculo fue creciendo en un momento personal sensible, marcado por su reciente separación de Gimena Accardi. Recordemos que los actores anunciaron su separación en julio de 2025.

Lejos de esquivar el tema, el artista explicó que el acercamiento no fue inmediato ni sencillo. Según relató, la conexión nació desde la amistad y se fue transformando con el paso del tiempo, casi sin que lo buscaran, en un contexto donde ambos compartían trabajo, ensayos y una convivencia cotidiana muy intensa.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández El actor habló de su relación con Dai Fernández. RS Fotos. Hasta ahora, poco se sabía sobre el instante exacto en el que decidieron dejar de ocultar lo que sentían. Durante su visita a A la Barbarossa, el protagonista de Rocky se animó a revelar cómo fue ese momento en el que entendieron que ya no tenía sentido seguir guardándolo solo para ellos.

"Para todos era muy difícil imaginarnos juntos porque éramos muy amigos y ya existía una dinámica de mucho cuidado entre nosotros. Pero llegó un punto en el que fue tipo: bueno, ¿qué hacemos?, ¿lo contamos?", relató Vázquez.

Esto fue lo que contó Nicolás Vázquez en A la Barbarossa Nicolás Vázquez En A La Barbarossa En ese mismo relato, Nicolás Vázquez recordó que hubo un hecho puntual que terminó de sellar la situación frente al resto del elenco. "La clave fue después de un viaje que hicimos a Mar del Plata con todo el elenco. Cuando volvimos todos se dieron cuenta que teníamos más confianza y dijimos 'bueno, ya está, hagámonos cargo'", contó el artista. El viaje al que hizo referencia tuvo lugar en septiembre de 2025.