El particular mensaje de Nicolás Vázquez tras confirmar su relación con Dai Fernández
El actor se encuentra disfrutando de su nuevo romance y compartió un posteo muy reflexivo.
Nicolás Vázquez y Dai Fernández se encuentran muy enamorados y en las últimas semanas armaron las valijas para realizar el primer viaje juntos como pareja. Ambos se fueron a Estados Unidos y mostraron la intimidad de su aventura en las redes sociales.
La historia de amor con Gimena Accardi ya quedó en el olvido tras la confirmación de su relación amorosa con la Dai y en las últimas horas Nico compartió un mensaje reflexivo que se volvió viral: "Pensar en el otro es un ejercicio que lo cambia todo".
"A veces un gesto mínimo, una sonrisa, una palabra amable, una mirada sincera, puede hacer más por alguien de lo que imaginamos. No sabemos qué está atravesando cada persona, pero sí sabemos que lo bueno, cuando se ofrece, vuelve multiplicado", expresó en otra parte del escrito.
El llamativo posteo que realizó Nicolás Vázquez en redes sociales
Luego, agregó: "Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso. Porque probar ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos vale la pena".
"Nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno", escribió en la última parte de la historia que compartió en su cuenta de Instagram. Este posteo, por supuesto, llamó la atención entre los seguidores y usuarios.