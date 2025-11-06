Nico Vázquez y Dai Fernández ya disfrutan de su primer viaje juntos: a dónde viajaron y por qué motivo

Nico Vázquez y Dai Fernández emprendieron un viaje a Nueva York y Filadelfia en la madrugada del martes, su primer viaje internacional como pareja.

Nico Vázquez y Dai Fernández protagonizaron una de las postales más comentadas de la semana al embarcarse en un viaje a Estados Unidos. La cita se dio en la madrugada del martes en el Aeropuerto de Ezeiza, donde fueron captados por las cámaras antes de pasar los controles migratorios.

Nicolás Vázquez Ambos protagonizan el musical Rocky. Foto: Instagram/ @nicovazquezok. El viaje marca una etapa de consolidación para la pareja, cuyo romance se hizo público tres meses después de la separación del actor con Gimena Accardi. Luego de semanas de rumores, avivados por coincidencias y miradas cómplices en la cartelera del teatro Lola Membrives, Vázquez y Fernández decidieron salir del hermetismo y mostrarse juntos fuera del escenario.

Nico Vázquez y Dai Fernández se fueron a Nueva York y Filadelfia La pareja se mostró de excelente humor y distendida ante los fotógrafos presentes en Ezeiza, además posaron sin prisa y dejaron entrever la complicidad de compartir su primer viaje internacional. El actor optó por un estilo relajado con gorra con visera, un collar de plata visible sobre una remera negra, mientras que la actriz eligió un look fresco con pantalón negro y un top blanco ajustado, que dejaba su abdomen al descubierto.

dai fernandez nico vazque (1) Participarán de la Rocky Run del 8 de noviembre. RS Fotos El destino elegido tiene un trasfondo importante que fusiona su vida sentimental y laboral porque la agenda marca dos escalas claves: primero Nueva York y luego Filadelfia. Este itinerario se encuentra en sintonía con la obra Rocky, el musical que ambos protagonizan en la escena porteña.

La pareja no viajó sola, ya que los acompañaron dos integrantes del staff del musical, y así se confirma que la travesía combina lo personal con lo profesional. En Filadelfia, la pareja planea formar parte de la reconocida Rocky Run del 8 de noviembre, una experiencia muy ligada a la historia del famoso boxeador.