Quién es el famoso cantante con el que vinculan a Gimena Accardi: es menor que ella

Tras varias semanas de anunciar que dejaba atrás su relación con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi compartió una foto con un cantante con quien la involucraron.

Dentro del último año, cada posteo que publicó Gimena Accardi dió que hablar. En esta ocasión, ya muy lejos de su ex pareja Nicolás Vázquez, se filtró una imagen en la cuenta de Instagram de una amiga que causó muchos comentarios de los usuarios porque se mostró más que feliz junto a un hombre que para algunos fue muy fácil de descifrar.

los-posteos-de-gime-accardi-2133460 La foto compartida por la amiga de Gime Accardi. Instagram Ya pasaron cuatro meses de la separación de la actriz con el ex Casi Ángeles y, al parecer, ambos comenzaron nuevos caminos. Por el lado de Vázquez, ya dio a conocer su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco. En lo que tiene que ver con Accardi, el nuevo camino empezó hace poco.

Quién es el nuevo amor de Gime Accardi La encargada de compartir la imagen no fue una persona cualquiera que la encontró por alguna ciudad del mundo, sino su amiga y cineasta Agus Navarro. Con una sonrisa de oreja a oreja e intentando tapar el lente de la cámara con la mano, Gime se mostró viviendo un lindo momento en compañía de un hombre que esconde su rostro con una gorra.

sevenkayne_1762526992572 Se trata de un rapero de 26 años. Instagram De acuerdo a los detalles filtrados, este hombre sería un famoso trapero de 26 años llamado Seven Kayne. El joven lanzó su primer tema en 2017 y lo llamó "Si te lastimé", luego lanzó otros grandes éxitos como "Atrapado", "Lento" y "Tres rosas".