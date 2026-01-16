¡Bomba de Netflix! En el barro ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada ¿de qué tratará?
La serie de Sebastián Ortega, En el barro, retoma la historia en febrero con Gladys enfrentando un penal dominado por nuevas y peligrosas bandas.
El fenómeno carcelario que paralizó al streaming está de regreso. Netflix confirmó que la segunda temporada de En el barro desembarcará en la plataforma este próximo febrero, revelando un primer adelanto que promete elevar la tensión al máximo.
Tras el éxito arrollador de su debut en 2025, la ficción producida por Underground y creada por Sebastián Ortega se prepara para profundizar en el violento ecosistema de La Quebrada, donde las reglas han cambiado drásticamente y la supervivencia se paga con sangre.
Te Podría Interesar
Gladys "La Borges" y la China Suárez se unen contra "La Gringa"
En esta nueva etapa, la trama de la serie pone el foco en el retorno de Gladys (Ana Garibaldi) a una prisión que ya no reconoce. El penal ahora está bajo el yugo de "La Gringa" Casares, interpretada por Verónica Llinás, quien comanda las "tribus" internas con una ferocidad inédita.
Para subsistir en este entorno hostil, "La Borges" deberá tejer alianzas impensadas, destacándose su vínculo con Nicole, el personaje de Eugenia "China" Suárez, quien se perfila como una pieza clave para enfrentar el nuevo orden delictivo.
El elenco principal mantiene a figuras de la talla de Lorena Vega y Julieta Ortega, sumando la potencia de Carolina Ramírez e Inés Estévez. Pero la gran apuesta de esta entrega reside en sus participaciones especiales, que incluyen nombres pesados como Pablo Rago, Osmar Núñez y el regreso de Juan Minujín al universo carcelario.
El listón está alto para esta serie nacional de Netflix que supo conquistar al mundo. Durante su estreno en agosto de 2025, la primera entrega no solo lideró el Top 10 en Argentina por seis semanas, sino que alcanzó el puesto #1 global de series de habla no inglesa durante su quincena inicial.