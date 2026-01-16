¡Bomba de Netflix! En el barro ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada ¿de qué tratará?

La serie de Sebastián Ortega, En el barro, retoma la historia en febrero con Gladys enfrentando un penal dominado por nuevas y peligrosas bandas.

Tras liderar el ranking mundial de Netflix en 2025, la serie argentina vuelve para reclamar su trono. / Netflix

El fenómeno carcelario que paralizó al streaming está de regreso. Netflix confirmó que la segunda temporada de En el barro desembarcará en la plataforma este próximo febrero, revelando un primer adelanto que promete elevar la tensión al máximo.

En el barro 2 - adelanto Che Netflix Tras el éxito arrollador de su debut en 2025, la ficción producida por Underground y creada por Sebastián Ortega se prepara para profundizar en el violento ecosistema de La Quebrada, donde las reglas han cambiado drásticamente y la supervivencia se paga con sangre.

Gladys "La Borges" y la China Suárez se unen contra "La Gringa" En esta nueva etapa, la trama de la serie pone el foco en el retorno de Gladys (Ana Garibaldi) a una prisión que ya no reconoce. El penal ahora está bajo el yugo de "La Gringa" Casares, interpretada por Verónica Llinás, quien comanda las "tribus" internas con una ferocidad inédita.

en el barro temp 2 (4) Ana Garibaldi retoma su rol como Gladys "La Borges" en una temporada marcada por la traición. Netflix Para subsistir en este entorno hostil, "La Borges" deberá tejer alianzas impensadas, destacándose su vínculo con Nicole, el personaje de Eugenia "China" Suárez, quien se perfila como una pieza clave para enfrentar el nuevo orden delictivo.

en el barro temp 2 (2) portada Verónica Llinás se pone en la piel de la temible "Gringa" Casares, la villana que maneja la cárcel a su antojo. Netflix El elenco principal mantiene a figuras de la talla de Lorena Vega y Julieta Ortega, sumando la potencia de Carolina Ramírez e Inés Estévez. Pero la gran apuesta de esta entrega reside en sus participaciones especiales, que incluyen nombres pesados como Pablo Rago, Osmar Núñez y el regreso de Juan Minujín al universo carcelario.